美國升息 兆豐金董座：可挹注金控利差但不利台股

美國聯準會為抑制通膨，今年以來已升息 6 碼，兆豐金 (2886-TW) 董事長張兆順表示，美國此次升息效應已逐漸反應並挹注在今年利差表現，但在利差擴大情況下，也可能導致資金外流不利股市表現。

兆豐金子公司兆豐產險因銷售防疫保單，考量國內疫情嚴峻，因此必須在 5 月提列保險準備金 36.54 億元，導致母公司金控 5 月獲利由盈轉虧，單月淨損 11.44 億元，但張兆順預期，防疫保單對產險的不確定影響則可望降低，進而穩住金控獲利。

張兆順表示，美國在 2020 年因應疫情降息 6 碼，而降息效應立刻反應在放款上，當時就讓兆豐金當年度利差損失達 40 億元，而這次升息衍生的效應，預計可望挹注在今年的利差表現上。

但張兆順也說，美國為抑制通膨持續升息，也會對金融市場帶來衝擊，尤其當台美利差逐漸擴大後，當美債殖利率比台股殖利率還高，將導致資金撤離台股外流，轉向布局美債。

兆豐金 5 月淨損 11.14 億元，累計前 5 月稅後純益 66.16 億元，每股純益 0.49 元，主要與防疫保單提列侵蝕產險子公司獲利有關。

根據兆豐金公布自結數據，5 月旗下兆豐銀、證券與票券皆有獲利進帳，其中銀行 5 月稅後純益 16.25 億元，累計前 5 月純益 78.18 億元，仍是挹注金控的金雞母。

兆豐產險因防疫保單而面臨虧損窘境，單月淨損 29.16 億元，前 5 月淨損 28.02 億元，主要與提列防疫保單準備有關，單月提列金額就高達 36.54 億元，導致產險單月虧損近 30 億元。