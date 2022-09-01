內需動能不熱 嘉里大榮：中秋檔期貨量年減約1成

物流業者嘉里大榮 (2608-TW) 今 (1) 日召開法說會時指出，上半年整體貨量下滑，但目前也未見到轉熱態勢，即便是中秋送禮大檔，貨量仍較去年同期下滑 10%，將持續進行三個新廠區建置，增添後市營運新動能。

由於通膨和本土疫情衝擊消費動能，嘉里大榮不諱言，上半年市場整體貨量下滑，再加上油料成本大漲 23%，電價、人力成本等均上漲，導致營業毛利下滑，而進入下半年後，尚未看到經濟情況有明顯轉熱態勢，即便是送禮旺季中秋檔期，也未見貨量較去年同期多、反而減少約 10%。

嘉里大榮直指，疫情的確對營業量能造成影響，但將持續強化自有車輛配送、並進行箱形貨件調整，有利未來營運體系更加自動化。

嘉里大榮進一步提到，目前全台共有 3 個新設廠區，重新營業所規劃第四季可正式啟用，將用來提供台北市都會區常溫配送服務。

而汐止物流中心不同樓層將有不同業務，1-2 樓常溫配送預計明年 6 月啟用，3-4 樓醫藥物流預計 2024 年 1 月底啟用。

前鎮營業所預計 2024 年 4 月初全面啟用，屆時將一口氣整合高雄地區分散的站點。

目前嘉里大榮全台共有 203 個營運據點、營運車輛超過 3400 台，未來營運動能主要瞄準零擔 (常溫配送)/ 快遞服務、科技物流、醫藥物流和冷鏈物流。

其中，零擔和快遞服務將加強本土、境外電商配送、當日配和時效配送；而科技物流主要服務高科技業，提供國際貨物代理、保稅運輸和倉儲服務等；醫藥物流參與防疫物資倉儲和配送；而冷鏈物流因同時擁有物流和低溫倉庫，具競爭優勢，隨著生鮮宅配到府的趨勢，也將是未來主要成長動能之一。