擘劃證券市場新未來 證交所提四方向

金管會 30 日與四證券期貨周邊單位共同提出未來發展遠景，證交所在今 (31) 日舉辦「證券市場新未來」記者會，針對「建構 ESG 生態系」、「強化外國證券複委託服務及管理」、「推動資安防護升級暨大數據專案」、「積極推動及活化創新板」等四大方向擘畫證券市場新願景。

首先是建構 ESG 生態系，證交所總經理簡立忠表示，證交所規劃的建構 ESG 資訊平台，整合上市櫃公司 ESG 資訊、相關商品資訊、國內外相關規範及教育宣導資料等，提供使用者一站式服務。

簡立忠指出，證交所也已著手開始研議建立 ESG 評鑑，預計在 2023 年底發布 ESG 評鑑之架構及指標內容，2024 年起進行 ESG 評鑑，2025 年初發布 ESG 評鑑結果，並研議公司治理評鑑於並行一定期間後適時退場。

第二，在複委託業務部分，證交所攜手集保結算所規劃三大平台，包括：聯合徵信平台、風控監理資訊平台與保管後台服務平台，進一步強化券商的複委託業務並保障投資人交易與資產安全。

第三、在資安防護部分，將從兩大方向著手，包括「資安防護及韌性升級」與「建至大數據平台」，其中資安防護部分，簡立忠表示，證交所已在 7 月 26 日擴大要求第三級證券商建置入侵防護系統 (IPS)、網頁應用程式防火牆 (WAF)、資訊安全監控中心 (SOC) 等防護機制，並將與證券商公會合作於 112 年第一季完成第四級證券商強化評估。

簡立忠表示，考量第三、四級業者人力、物力等資源有限，證交所現正與相關 ISP 業者與資安廠商洽談協助措施，協助業者落實資安防護要求。

第四、積極推動及活化創新板部分，簡立忠說，因應證券市場產業多元，其中科技產業市值占比逾 6 成，資通訊 (ICT) 產業供應鏈完整且深受國際市場認同，證交所將運用台灣科技產業的優勢與實力，形塑「台灣創新板」上市新亮點，透過產業整合與驅動創新，將資源重新配置，由硬體製造延伸至軟體服務，創造及滿足更多型態的新經濟需求。