與金管會聯名公文要求繳保證金？ 證交所：假的

詐騙手法推陳出新，證交所接獲投資人反應，收到金管會及證交所聯名公文，要求投資人要提領資金，必須繳交 20% 保證金，以證明個人資金合法來源，證交所澄清，此為不實資訊，民眾千萬別受騙上當。

證交所表示，近期有投資人接到自稱是證交所與金管會聯名公文，聲稱某外資證券機構帳戶涉嫌洗錢及不當得利，其用戶之證券帳戶將暫停交易，投資人如欲提領資金，需繳納 20% 保證金，以證明個人資金來源合法。

證交所指出，騙徒假冒市場管理單位，以官方發現不法情事，要求凍結交易帳戶、以進行審查為由，拒絕投資人自帳戶中提領資金。

此外，詐騙集團還告知投資人，為避免投資人損失，將於三個交易日內儘速償還投資人帳戶資金 (包括本金與獲利)，但依照金管會的要求，提領資金的投資人，需先繳納交易帳戶總金額之 20% 的保證金，待 24 小時審核之後，銀行再將投資人交易帳戶內的資金及保證金，一併劃撥到投資人金融帳戶。

證交所強調，金管會與證交所為不同機構，不會聯合署名發布公文，而許多非法交易平台或投資機構，常以「投資群組由專業分析師建立」、「推薦的個股穩賺不賠」、「買入特定個股，藉眾人資金抬轎」、「加入付費會員，以獲取獨家消息與獲利機會」等話術，藉以博取民眾信任及投入資金，隨後並以虛假之高額獲利，誘使投資人投入更多資金。

但當投資人想撤回資金時，詐騙集團就會以各種理由拖延，最後再假藉交易暫停、帳戶凍結等名義，要求投資人再繳保證金，等於是再投入資金，當投資人匯入保證金後，往往就再也聯絡不上對方。

證交所呼籲，當投資人對各項投資訊息有疑慮時，應致電 165 反詐騙諮詢專線，或證券期貨反詐騙諮詢專線（02）2737-3434，建議投資人，應回歸最基本的投資方式，透過公開資訊觀測站，了解公司的基本資訊、歷年獲利等。做自己的投資主人，才是最安全又長遠的投資方式。

