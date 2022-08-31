權王領軍重返萬五 外資回頭轉買 三大法人合買50億元

台股今 (31) 日由台積電領軍半導體族群翻紅，隨著 MSCI 季度調整將生效，尾盤爆量、收漲 141.81 點，收 15095.44 點，月線連二紅。三大法人同站買方、合計買超 50.46 億元，其中外資終止連二賣，投信則續寫歷史最長買超紀錄。

大盤成交量放大至 2078.94 億元。觀察三大法人資金變動，外資回頭轉買台股 27.34 億元，投信連 49 買，買超 2.67 億元，自營商也同步轉買、買超約 20.43 億元。

以上市櫃漲跌家數來看，合計 873 家收漲，其中 31 檔漲停，下跌家數 475 家。上市量大股方面，電子股、半導體族群交易熱絡，元宇宙兩大指標股獲買盤青睞，宏達電成交量 7.4 萬張、威盛也有 6.4 萬張，面板雙雄友達、群創分別超過 5 萬張，晶圓代工廠聯電、力積電各超過 4.5 萬張，台積電成交量也達到 3.9 萬張。

觀察電子權值股表現，台積電開低後回神強彈，一路向上攻高，順利重返 500 元大關，上漲 1.8%，收 505 元，收復五日線與季線，聯發科同樣開低走高，回神勁揚 1.5%，鴻海表現相對弱勢，但漲幅也有 0.46%。

生技族群持續活蹦亂跳，亞諾法、和康生、基亞、醣聯、中裕、永日、聯合、合世、佰妍、博晟生醫、立康、高端疫苗等多檔個股狂飆漲停。

電動車概念股延續漲聲，高力強攻漲停，榮炭、尚化、系統電、康普、胡連、致茂漲幅超過 3%，原相、華城、康舒、中華、和泰車、新唐同步上漲 2%。

