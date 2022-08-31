南韓7月工業產出、零售銷售及投資 全面下滑

南韓 7 月工業產出、零售銷售及投資均全面下滑，再度寫下 4 月以來「三重萎縮」紀錄。

《韓聯社》報導，根據統計廳周三 (31 日) 發布的產業活動動向，7 月零售銷售額指數 (經季節調整) 報 117.9、月減 0.3%，是自 1995 年展開該指數相關統計以來，首度出現連續 5 個月下滑。

南韓零售銷售額指數，在今年 3 月報月減 0.7%、4 月報月減 0.3%、5 月報月減 0.1%、6 月報月減 1%，到 7 月為止已連續 5 個月出現月比下滑。

7 月的工業產出指數 (經季節調整，不含農林漁業) 報 117.9%、月減 0.1%。

南韓工業產出指數，在今年 4 月報月減 0.9%，接著在 5 月和 6 月分別報月增 0.7% 和月增 0.8%，但是到了 7 月又再度轉為減少。

以細項來看，半導體業產出呈現月減 3.4% 的萎縮，而在礦業、製造業、天然氣和電力等方面的工業產出月減 1.3%。

此外，服務業產出月增 0.3%，其中住宿餐飲月增 4.4%、表現暢旺。設備投資月減 3.2%。

南韓統計廳官員 Eo Woon-sun 表示，7 月份的工業產出受調整影響，整體產出已轉為萎縮，而零售銷售等內需指標也同樣下滑，景氣的改善和復甦又再度顯露停滯姿態。