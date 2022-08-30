〈能源盤後〉OPEC減產前景提振 原油收登1個月高點

原油期貨價格周一 (29 日) 上漲，係因石油輸出國組織(OPEC) 減產的前景推動油價上漲至一個月來的最高收盤價位。

與此同時，利比亞的動盪以及大西洋颶風活動增加，推升石油供應風險。

能源商品價格

10 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 3.95 美元或 4.2%，收每桶 97.01 美元，為 WTI 最近月契約自 7 月 29 日以來最高收盤價。FactSet 數據顯示，WTI 最近月期貨價格上周收高 2.9%。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.92 美元或 4 %，收每桶 105.09 美元，同樣收登一個月最高點。

11 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 4.10 美元或 4.1%，收每桶 102.93 美元，此為交易最活躍的 Brent 原油期貨。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 0.9%，收每加侖 2.8776 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 2.4%，收每加侖 3.9099 美元。

9 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.6%，收每百萬 Btu 9.353 美元，該期貨今日收盤屆期，10 月天然氣期貨轉為最近月期貨。

10 月交割的天然氣期貨價格上漲 0.7%，收每百萬 Btu 9.336 美元

原油推動力

在沙烏地阿拉伯能源部長暗示 OPEC 衡量減產前景後，油價上周反彈。

今年稍早因俄羅斯 2 月入侵烏克蘭而令油價飆升，3 月盤中一度突破每桶 130 美元，但之後因全球經濟前景令人擔憂，油價又急劇回落。

ADM 投顧公司首席經濟學家兼全球策略師 Marc Ostwald 表示，能源交易可能會繼續波動，「因為市場一方面擔心經濟衰退衝擊需求，另一方面又看到供應持續受限，以及近期 OPEC 減產的威脅。」

與此同時，美股大盤周一走低，係因美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 上周五在全球央行年會上發表談話，暗示央行將繼續收緊政策並保持高利率以期降低通膨。

抗擊通膨的作為可能導致經濟衰退，損害能源需求，但周一油價保持強勁。價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，「供應緊繃的現實令石油市場保持高位。」

Flynn 表示，「交易者更擔心利比亞供應不足問題，以及大西洋可能出現的熱帶風暴，因為這恐擾亂墨西哥灣生產。」利比亞周六發生多年來最嚴重的暴亂，提升該 OPEC 成員供應中斷的可能性。