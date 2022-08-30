〈新光金法說〉美聯準會放鷹 新光銀淨利差、存放利差將續雙升

新光金 (2888-TW) 今 (30) 日舉行線上法說會，今 (2022) 年台美升息，推升新光銀行淨利差、存放利差表現亮眼；由於近日美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾在全球央行年會釋出鷹派演說，表示將延續積極升息路線，新光銀行預估，淨利差、存放利差將續雙升。

新光銀行上半年放款動能穩健成長，放款餘額約 7405.6 億元，較去年同期成長約 7.4 %，推升利息淨收益同期成長 14%，財管業務方面，今年客戶投資態度保守，略影響基金債券銷售，但保險業務手收則較去年同期增加，整體手續費淨收益仍維持同期成長。

今年上半年在核心業務穩定發展下，新光銀雖然投資收益因去年基期較高，相對同期減少，但 1-6 月合併稅後純益達 31.8 億元，相較去年同期仍成長 3.8%，而資產品質部分，逾放比及呆帳覆蓋率分別為 0.13% 及 989.86%。

受惠市場利率彈升，新光銀第 2 季淨利差較前 1 季上升 9bps 至 1.34%；存放利差較前 1 季增加 11bps 至 1.76%。新光金表示，台美升息下，可望帶動淨利差及存放利差進一步提升。

至於影響幅度，新光銀代理總經理楊智能表示，美元升息 1 碼，預估對新光銀行淨利差 (NIM) 影響 0.44 個基點 (bps)、存放款淨利差 (NIS) 影響 0.52 個基點；台幣升息 1 碼，預估 NIM 增加 4.4 個基點、NIS 增加 8.8 個基點。