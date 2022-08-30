證期局領軍證券F4出招 資本市場藍圖三大面向再升級

面對國際政經情勢變局，金管會認為資本市場必須以變應變，金管會證期局長張振山今 (30) 日領軍證券周邊單位 F4 董總發布，在現有資本市場藍圖等基礎下，強化「創新、韌性及永續」等面向。

張振山表示，近來新冠肺炎疫情、俄烏戰爭、聯準會升息、通膨升溫持續影響全球，我國資本市場面臨國際政治經濟情勢變動，有必要於現有資本市場藍圖等基礎下，強化「創新、韌性及永續」等面向，證交所、櫃買中心、集保結算所及期交所不但是「證券 F4」，也是證券期貨市場的支柱，各單位都擬定業務重點要迎向挑戰。

證交所總經理簡立忠指出，證交所將朝「建構 ESG 生態系」、「強化外國證券複委託服務及管理」、「推動資安防護升級暨大數據專案」、「積極推動及活化創新板」等四方向升級。

其中有關強化複委託管理部分，簡立忠表示，近年國人投資布局海外增加，複委託開戶戶數及成交金額均逐年成長，2021 年複委託開戶數達 304.9 萬戶，全年複委託交易總額高達 4.32 兆元，參考國外對投資人海外投資有價證券的權益保障措施，建構外國證券複委託服務管理平台有其必要性，除可增加證券商業務多元化發展外，更可對國人海外資產保全更加落實。

櫃買中心總經理李愛玲指出，會從「建立具國際競爭力之永續發展債券市場」、「扶植數位雲端服務公司」、「利用數位科技提升市場管理效能」、「提供發行人便捷之作業方式」四方向來加強。

李愛玲表示，目前已有 113 檔永續發展債券上櫃，發行餘額為新台幣 3372 億元，自 2017 年制度推出以來發行金額年複合成長率高達 50%。未來持續推動永續發展專項資金債券（綠色債券、可持續發展債券及社會責任債券）及「可持續發展連結債券（SLB）」，以支持企業永續轉型，同時相關制度接軌國際並積極進行國際連結與合作，期能強化市場透明度與國際能見度，進而拓展市場國際參與者。

此外，李愛玲指出，櫃買中心也將積極扶植 IaaS(基礎設施即服務)、PaaS(平臺即服務)、SaaS(軟體即服務) 等數位雲端服務公司及資安業者，加強推動這類「輕資產、重數據」的特色產業公司進入櫃買市場，繼半導體及生技產業後再打造另一個新興產業聚落。

集保董事長朱漢強則指出，集保因為「不守常規」而有創新，因為「多管閒事」所以有學習成長機會。業務發展將鎖定：建置境內基金集中清算平台、發展股務服務、接軌 ESG 永續投資趨勢、推出複委託跨境保管服務、強化資安韌性。

期交所總經理周建隆表示，期交所也有四大策略，包括：建置客製化契約交易平台、擴大店頭衍生性商品結算規模、推出期貨風控防衛機制 2.0、建置期貨市場 ESG 資訊平台。

周建隆表示，期交所 2022 年 7 月 25 日起正式開辦業務並推出結算會員間新臺幣利率交換契約（IRS）集中結算，目前已有 11 家結算會員，規劃 2023 年 6 月結算商品進一步擴大至客戶端 IRS 及新臺幣無本金交割遠期外匯契約（NDF），會員預計增加至 23 家；未來將陸續增加結算商品，並積極爭取國外合格集中結算機構（QCCP）資格認可，提升國際能見度。

