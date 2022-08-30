北區國稅局：旅宿業者領悠遊國旅獎助款 應報繳營業稅

為振興國內觀光旅遊，政府自 7 月 15 日起推出國旅補助專案，每晚住宿補助 1300 元，財政部北區國稅局表示，旅宿業者取得由政府補助的 1300 元，仍應依規定開立統一發票。

北區國稅局表示，國旅補助專案獎勵對象為旅客，並由參與獎助活動的合法旅宿業者，針對符合獎勵資格的旅客，在現場辦理住宿時直接給予住宿費用折抵，再由業者向所在地縣市政府申請核撥款項。

北區國稅局指出，旅宿業者提供旅客住宿所收取的費用，應包含「住宿費」的獎助款及旅客自行支付折抵後房價金額，均屬住宿房價收入，使用統一發票的旅宿業者應依規定開立統一發票報繳營業稅。

舉例來說，甲君在 7 月 28 日入住 A 大飯店，其住宿費用共 4500 元，A 飯店在結帳時確認甲君符合國旅補助資格，而直接折抵房價 1300 元，並向甲君收取 3200 元住宿，因此 A 飯店除開立住宿費統一發票 3200 元外，由政府補助的 1300 元，也應依規定開立統一發票。

北區國稅局提醒，參與獎助活動的旅宿業者，經自行檢視後，如發現有未依規定開立統一發票致短漏報情事，在未經檢舉及稽徵機關或財政部指定的調查人員進行調查前，主動向稽徵機關補報並補繳所漏稅款及加計利息者，即可適用稅捐稽徵法第 48 條之 1 規定免予處罰。