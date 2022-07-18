國旅振興方案開跑 逾4成民眾願意增加旅遊預算

國旅振興方案開跑，根據萬事達卡調查，43% 的受訪台灣民眾願意在疫情趨緩後增加國內旅遊的預算，其中近 2 成的民眾，願意最多增加 4000 元的花費在國旅上。

根據萬事達卡發布的「台灣旅遊復甦關鍵洞察」顯示，台灣民眾出遊時，更重視住宿的品質及體驗，37.6% 民眾在國內旅遊時想要住在更親近大自然的飯店與景點民宿，也有 34.7% 民眾在國旅住宿的選擇上，偏好住在擁有更多獨立空間的飯店，以降低染疫風險。

在旅遊地點部份，台灣民眾首推花東地區、占比 40.5%，其次為澎湖、金門、馬祖等離島區域，占比為 26.7%；北台灣與宜蘭則以 9.6% 排名第三。

呼應國旅振興方案，萬事達卡也推出全台知名星級酒店買一晚送一晚補助再加碼優惠，以及最低 2500 元起一晚的住宿優惠；此外，萬事達卡還與國泰世華銀行 Cube 卡、中國信託銀行商旅鈦金卡、玉山銀行世界卡、台新銀行 FlyGo 飛狗卡、台北富邦銀行 momo 卡合作，推出多項國旅專屬優惠。

持卡人只要在指定訂房網或旅行社訂購行程或住宿，則可享有 2% 到 5% 不等的現金回饋，以及各銀行專屬酒店住宿優惠與免費住宿升等。在國旅交通優惠方面，持卡人則可享有紅利點數兌換免費升等高鐵商務車廂以及高鐵、台鐵、指定客運、航空、加油及租車等指定交通通路，最高 5% 到 10% 的現金回饋。

另外，持卡人刷卡支付 8 成以上的團費或大眾運輸交通工具全部票款，銀行同時提供持卡人旅遊期間，最高 1000 萬至 5000 萬的旅遊平安險與多項旅遊不便險保障。