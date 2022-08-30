深圳疫情再起 龍華區今起全域管控

深圳疫情再起，龍華區周二（30 日）起全域管控，全面實行「居民白名單制」，強化社會面管理，以實現社會面動態清零。

深圳市龍華區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部周一宣布，社區小區、城中村實行嚴格管理。各類卡口 24 小時值守，嚴格執行「體溫必測、口罩必戴」，查驗 24 小時核酸陰性證明或 24 小時內核酸採樣紀錄。

居民進出須在「電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。全面實行「居民白名單制」管理，非本小區、城中村居民非必要情況謝絕進入。

指揮部要求，所有外賣、快遞不進入社區小區、城中村，實行無接觸配送。

指揮部將強化社會面管控，嚴格限制人員聚集。指揮部將暫時停止大型會議、活動、論壇、演出、展銷促銷等活動，並關閉各類公園。

與此同時，指揮部要求超市、農貿市場加強通風，限制人流，提倡非現金支付，堂食接待顧客量不超過最大承載量 50%，且顧客須隔座就餐。

上述措施實施時間為 8 月 30 日 0 時至 9 月 2 日 24 時，指揮部將根據疫情防控形勢，進行動態調整。

深圳市疾控中心分析 8 月 23 日以來所有病例的病毒基因組序列，發現多數感染毒株為 Omicron BF.15 變異株（BA.5.2.1 子分支），為深圳首度發現 BF.15 變種病毒。