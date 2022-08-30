中國多地發布緊急通知，深圳、成都、武漢、大連防控升級，深圳羅湖、福田及龍華祭出全域管控措施，成都青羊、金牛、武侯倡導「非必要不離蓉」，大連也呼籲民眾「非必要不離連」，以降低疫情傳播風險。

深圳羅湖、福田區（不含園嶺、華強北、南園街道）的全域管控時間均為 8 月 29 日 0 時至 9 月 1 日 24 時，龍華區則為 8 月 30 日 0 時至 9 月 2 日 24 時。

羅湖、福田、龍華等地疫情防控指揮部均表示，將嚴格管理社區小區、城中村，要求「體溫必測、口罩必戴」，查驗 24 小時核酸陰性證明或 24 小時內核酸採樣紀錄。

深圳地鐵發布公告，周一晚間 22 時起，3 號線木棉灣站、大芬站及 5 號線長龍站、百鴿籠站暫停運作，雙方向列車不停站通過，具體恢復時間將另行通知。此前，深圳已有 24 個地鐵站暫停運轉。

「成都發布」微信公眾號發布的訊息顯示，青羊、金牛、武侯疫情防控指揮部發布加強社會面疫情防控通告，周一 17 時起實施，暫定實行五天。

指揮部表示，企事業單位、小區（院落）、辦公大樓，室外景點、交通場站、農貿市場、商場超市等人員密集場所，賓館、飯店、民宿、出租房等各類住宿場所，必須剛性執行「一掃三查」（掃場所碼，查驗健康碼、行程卡及 24 小時內核酸陰性證明）。

四川周一本土有症狀確診病例新增 167 例，成都佔 133 例，無症狀感染者增加 109 例，成都佔 70 例。

武漢市政府也調整疫情防控規定，核酸檢測從「五天一檢」改為「兩天一檢」，且民眾超過兩日未做核酸採樣，健康碼將變為「灰碼」，完成核酸採樣後半小時，健康碼將自動轉回「綠碼」。

大連市疫情防控指揮部則宣布，8 月 29 日 24 時起至 9 月 3 日 24 時止，進一步強化全市人員流動性和群聚性管控，要求民眾非必要不出戶。原則上每戶居民每天最多可安排一人外出一次，採買生活物資（中高風險地區除外）。

根據指揮部的規定，生產企業必須減少工廠作業人員，連續作業的企業，只保留維持基本運轉作業人員，其他生產企業原則上只保留處理緊急訂單的人員。