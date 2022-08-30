美中簽審計合作協議 專家：聲明存歧異 執行狀況有待評估

美中上周簽署審計監管協議，中概股下市危機暫時解套，儘管如此，法律專家警告兩國聲明仍存歧異，後續執行狀況還需要再評估。

美國公開發行公司會計監督委員會 (PCAOB) 上周五和中國證券監督管理委員會簽署協議，為審查中概股會計底稿之路寫下重大里程碑。

曾擔任 PCAOB 首席談判代表、現任職於 King & Spalding 律師事務所的 Shaswat Das 表示，雖然對美中達成協議樂觀以待，他也注意到，雙方聲明確實沒有完全一致，也沒有披露內容細節。

Das 說，雖然美國監管機構強調該協議允許其「不受約束地」將資料轉移到美國證券交易委員會 (SEC) 手中，也能自由決定負責的審計人員、直接訪談相關事務所人員，中國仍於聲明強調，審計作業必須在「中方的協助和參與之下」進行。

美國監管機構也態度謹慎，強調雙方遠未敲定合作框架。PCAOB 官員透過聲明表示，真正的考驗是書面上的同意是否化為具體實踐，讓美方得以全面訪問這些會計資料。

Das 認為，可能要等到今年稍晚才能評估協議的執行狀況，以及中國是否會將部分公司排除在協議之外。他並稱，中國對資料安全和相關法律的理解範圍有多廣，目前仍是未知數。

高盛 (Goldman Sachs) 策略師 Kinger Lau 日前預估，在美中簽署協議後，中概股的潛在下市風險已自 3 月份的歷史高點砍半，即從 95% 降至 50%。若全面下市，他預估中概股估值將較當前下跌 13%，MSCI 中國指數估值料下滑 6%。

若下市風險全面消除，高盛認為 MSCI 中國指數本益比可望提高 11%，且 MSCI 中國指數估再上漲 5%。

佳富凱 (Gavekal) 分析師 Thomas Gatley 則稱，下市仍是他預期的基本情況，在時間壓力和美中關係日益緊張之下，每一次檢查作業都順利進行的可能性較低。