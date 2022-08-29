升息衝擊金控投資績效 上半年投資大虧8278億元創新高

聯準會帶頭升息衝擊金控投資績效，根據金管會統計，截至今年第 2 季，金控國內外投資曝險共 34.91 兆元，第 2 季單季評價損失共 8733 億元，是史上最慘的一季；累計上半年國內外損失共 8278 億元，虧損創始上新高紀錄。

地緣政治、通膨與全球央行升息潮，衝擊股債市場表現，金控旗下的壽險與銀行因此蒙受投資評價損失，根據金管會最新出爐統計數據，截至今年第 2 季，金控投資部位認列的評價減損合計共 8278 億元，評價減損創歷史新高。

進一步看國內外投資部位的評價損失，截至今年第 2 季底，國內投資評價損失 1660 億元，比起第 1 季還有 2904 億元的投資利益，單季大減 4564 億元；國外股票投資評價損失 6617 億元，則較前一季增加 4169 億元。

再看主要海外市場投資概況，以美國虧損最大，統計到第 2 季虧損 2567 億元，中國大陸虧損金額約 532 億元，香港虧損約 74.23 億元。

根據金管會統計，截至今年第 2 季底，國內金控國內外曝險總額共約 64 兆元，其中國內曝險餘額約 40 兆元，國外曝險餘額共 24 兆元。

法人指出，在通膨壓力升溫，聯準會升息立場明確的環境下，全球股債市場仍面臨諸多不確定性衝擊，這也讓金控的股債投資收益埋下變數，而這也從金控國外投資水位可窺見端倪，根據統計，截至第 2 季金控在國外的投資餘額共 19.05 兆元，僅較前一季增加 0.95 兆元，投資增額有放緩趨勢。



