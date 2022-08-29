【Pepperstone本周關注】通脹不息加息不止 非農前夕美元刷新20年新高

在央行年會過後，本周的市場焦點將轉向美國非農、歐元區 CPI 和中國 PMI 等數據上。美聯儲的鷹派立場預計將繼續施壓股市、黃金和非美貨幣。

本周關注

8 月 29 日（周一）：澳洲 7 月零售銷售

8 月 30 日（周二）：歐元區 8 月經濟景氣指數、德國 8 月 CPI、美國 7 月空缺職位

8 月 31 日（周三）：中國 8 月官方 PMI、歐元區 8 月 CPI、美國 8 月 ADP、加拿大二季度 GDP

9 月 1 日（周四）：中國 8 月財新制造業 PMI、歐元區 8 月 PMI 終值、美國 8 月 ISM 制造業 PMI、美國初請人數

9 月 2 日（周五）：美國 8 月非農

全球央行年會透露了什麽

鮑威爾在上周五簡短的演講中再次重申了抗擊通脹的決心。他認為僅一個月的數據改善並不足以讓央行相信通脹正在下降，因此不排除 9 月加息 75 個基點（參考未來三周的數據），以及長時間將利率維持在中性水平上方（限制性區域）的可能，哪怕或許會為此付出經濟衰退的代價。

鮑威爾的講話與近期美聯儲其他官員的立場保持一致，共同打消了市場關於” 美聯儲政策轉向 “的預期。

美國兩年期收益率升至 2007 年以來最高的 3.45%，10 年期收益率穩定在 3% 上方。期貨市場顯示聯邦基金利率將在明年 3 月達到 3.81%。

股市

美國三大股指周五全線重挫。此前支撐股市從 6 月一路反彈 20% 的鴿派預期在央行年會後已經蕩然無存。繼續大幅加息和經濟衰退的概率直線上升引發市場拋售。主要股指已經跌穿上升通道和長期均線。

標普 500（US500）

本周股市還將面臨月末再平衡、9 月 FED 全速縮表（收緊流動性）、以及非農數據的考驗。市場預計 8 月新增 30 萬個工作崗位，失業率維持在 3.5%，時薪增速小幅上升至 5.2%。強勁的勞動力市場是美聯儲能夠大膽加息的原因之一。

內地和香港股市周一開盤受到明顯的沖擊，但一萬億人民幣刺激計劃和中美審計合作監管協議一定程度上能抵消外圍市場的利空因素。亞太主要股指早盤跌幅都在 2% 以上。

黃金與原油

黃金周五下跌超 1%，抹去了前幾個交易日的全部漲幅。在 FED 重申鷹派立場和美元走強的環境下，黃金前景偏空。若跌破 1727 看上去並不怎麽牢固的支撐，金價恐再次跌向年內低點 1680 一線。

油價上周跳升 3%，受到了 OPCE 減產信號的提振。不過伊朗核協議進展、全球經濟放緩、以及強勢美元等因素始終是制約油價反彈至前高的因素。WTI 油價預計將圍繞 95 美元附近經歷一段震蕩整理行情，突破上方的 100 或下方的 85 則將開啟下一階段的走勢。

外匯

美元指數（USDX）周一跳空高開後沖上了 109 關口，刷新了 20 年新高。本周的 PMI 和非農數據好於預期或將刺激指數進一步走高，而眾多美聯儲官員的公開講話預計會將鷹派立場堅持到底。

歐元上周收於平價水平下方，周五較長的上影線暗示平價附近有較強的阻力。歐洲天然氣價格單周暴漲 40%，法國和德國電力價格一周上漲 70%，每天都在刷新歷史新高。歐元貶值和能源價格飆升形成了惡性循環，而熱浪和幹旱使情況變得更為嚴峻。歐洲央行似乎正在考慮 9 月加息 75 個基點，但這並不能阻止歐元區陷入衰退，也無法阻止歐元的下墜。本周歐元區 CPI 預計將達到 9%。

EURUSD

美 / 日突破了 137.46 後，多頭的下一個目標顯然是 7 月高點 139.38。

澳元上周受到鐵礦石等大宗商品價格回暖和中國刺激措施的利好影響小幅上漲。但在風險情緒全面回落的當下，商品貨幣前景仍然堪憂，本周關註 0.6720 附近的支撐。

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