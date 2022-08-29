高盛：中國股票由美股下市的風險為50% 較峰值減半

高盛分析師周一 (29 日) 發布報告表示，在美中監管機構達成審計協議後，中國股票從美國交易所下市的風險幾乎降低了一半，但機率仍高達 50%。

中國證監會與美國公眾公司會計監督委員會 (PCAOB) 上周五宣布，雙方簽署了就在美上市的中國公司審計工作底稿進行檢查的合作協議，中國財政部也已簽署這項協議。

包括策略師 Kinger Lau 的高盛團隊指出，這無疑是監管上一大突破，但仍存在不確定性。

根據高盛基於量化模型的「下市晴雨表」，對這項風險的市場估算已從 3 月份 95% 的峰值回落，但執行風險依然存在，因此還有努力的空間。

美中於上周五晚間的聲明顯示，美國官員將取得中國公司的審計底稿，這是這些股票能夠繼續在美國的交易所交易的關鍵一步。PCAOB 表示，他們預計在 9 月中旬之前，於中國派駐實地檢查員，並在 12 月確定中國是否仍在阻礙獲取審計訊息。

高盛表示，在北京和華盛頓達成最終協議、中國股票「不下市」的最佳情況下，在美國上市的中國公司和 MSCI 中國指數 估值可能分別上漲 11% 和 5%。

但如果這些股票被強制下市，高盛估計，美國存託憑證和 MSCI 中國指數將分別下跌 13% 和 6%。

報告認為，儘管下市方面的不確定性持續存在，但由於監管方面的阻力有了好轉且估值低廉，高盛仍看好增持科技、媒體和電信行業。

恆生科技指數今年迄今仍下跌約 25%，原因是對中國經濟增長放緩的更廣泛疑慮，和企業獲利狀況不一，致股價承壓。

高盛指出，儘管審計檢查協議可能會降低廣泛下市的風險，但圍繞貿易、技術、資本市場和地緣政治等關鍵戰略領域的中美緊張局勢，其不確定性將繼續存在。