〈光鼎生技展望〉海外布局發酵+新PCR檢測儀Q3出貨 今年營收年增上看5成

光鼎生技 (6850-TW) 海外布局有成，營運進入高速成長期，開發的核酸檢測儀器已銷售至中國、歐美、台灣等市場，也打入世界衛生組織 (WHO) 指定實驗室，隨著海外客戶數持續攀升以及二合一核酸檢測產品出貨，法人估今年營收有望成長超過 3 成，上看 5 成，突破 2 億元創新高、獲利也同登高。

董事長蔡守冠表示，PCR 核酸檢測模式可分為四個程序，首先是透過鼻咽、唾液採檢取樣，之後經過萃取純化，再針對特定基因進行檢測，最後就是將病毒擴增、放大進行分析，整體時間至少需要 3-4 小時。

不過，光鼎生技利用軟體把 PCR 檢測程序簡化，縮短檢測時間，可分析的病毒量更比其他業者多出 3 倍，此外，近期也把核酸萃取純化程序省略，改良開發出二合一核酸檢測產品，只需要一台輕巧的儀器與耗材，不需醫事人員也能執行 PCR，且檢測時間降至一小時內完成。

蔡守冠透露，二合一核酸檢測產品預計今年第三季推出，將優先推廣至國內診所、健檢中心，由於該產品操作簡便，且相較於快篩準確度更高，長期來看，PCR 核酸檢測有望走向家用市場。

蔡守冠說明，透過毛細管電泳系統開發出的核酸檢測儀器，屬於開放式平台，可檢測任何基因定序，因此客戶多為科研單位，國內包括台灣大學、陽明大學、海洋大學、臺大醫院、馬偕醫院、榮總等，另外檢測試劑廠瑞基、基米、博錸等也都會使用該檢測儀器開發產品。

蔡守冠進一步提到，旗下核酸檢測儀器經過教授發表文獻、代理商測試等，近三年開始見到多年布局成效，除了國內合作單位持續增加外，就連代工大廠鴻海 (2317-TW) 也是供應鏈夥伴，海外客戶更涵蓋國際最大代理商，與超過 40 家代理商。

光鼎生技中國營收比重已攀升至 60-70%，日本、韓國、台灣等亞洲地區也有 10% 以上，其於則為歐美市場，今年則會進軍印度市場，初步會先出貨約 15 台。

隨著海外布局發酵，代理商客戶量持續增加，法人預期，光鼎今年營收至少年增 30%，有機會上看 50%，獲利維持雙位數成長。

據研調機構資料顯示，2020 年全球毛細管電泳市場規模約 3.085 億美元，預計 2027 年將攀升至 4.313 億美元，年複合成長率約 4.9%，目前全球僅有少數業者具備此項技術，如 Agilent、PerkinElmer、QIAGEN，而光鼎生技開發的檢測儀器已與全球前幾大代理商合作，全球市佔坐二望一。

光鼎 2019 年開始獲利，去年全年稅後純益 4625 萬元，年增 78.4%，每股純益 2.23 元；今年第一季營收 3368 萬元，年增 23.04%，預期營收高峰將落在下半年。