〈中國限電〉經濟學家：缺電+熱浪恐重創中國經濟 掀供應鏈連鎖效應

恒生銀行中國首席經濟學家王丹表示，爆發缺電危機的同時，毀滅性熱浪正在席捲中國，這種可怕情況恐輕易持續 2-3 個月，嚴重打擊中國經濟，並對全球供應鏈產生連鎖效應。

除了飽受高溫熱浪摧殘之外，中國仍在努力應對電力短缺問題，極端溫度加上限電措施不僅干擾農作物收成，禽畜飼養也面臨威脅。

王丹表示，這種情況將影響大型的能源密集型產業，恐對中國整體經濟甚至全球供應鏈產生連鎖反應。

她說：「我們已看到鋼鐵、化工和化肥業出現產能放緩情形，這些對建築、農業和製造業都是非常重要的一環。」

根據中國官媒報導，長江流域多數地區 7 月以來便籠罩在極端高溫之下，水利部數據顯示，相較於近幾年平均水平，該地區降雨量已下滑約 45%。此外，中國水利部副部長劉偉平表示，為了確保長江中下游地區取水無虞，已調增水庫出庫流量，8 月來已向中下游地區補水 53 億立方米。

中國近期陷入熱浪和缺電危機，讓人回想起去年於中國廣東、浙江和江蘇等製造業重鎮實施的大規模限電措施。

王丹表示：「正如我們所預估，去年缺電時期導致中國國內生產毛額 (GDP) 成長率減少約 0.6%，我們認為今年影響恐怕更大，預期將減少 1.5%。」

目前恒生銀行預估中國全年 GDP 成長率約 4%。王丹表示，若情況遲遲未能緩解，今年經濟成長率甚至可能低於 3%。