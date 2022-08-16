熱熱熱！氣溫43度擠不進中國Top 10 重慶51條河流斷流

熱熱熱！還要熱多久？中國持續出現罕見高溫天氣，氣溫攝氏 43 度都擠不進全國高溫 Top 10 排行榜，且重慶 51 條河流斷流。依據國家氣象局中央氣象台預報，本輪高溫至少還要持續 10 天！

財聯社報導，中國持續出現高溫炎熱天氣，在周一（15 日）全國高溫 Top 10 排行榜中，氣溫沒 43 度擠不進榜單。

中央氣象台周二繼續發布「高溫紅色預警」，為連續第五天發布「高溫紅色預警」，也是第 27 天發布「高溫預警」。「高溫紅色預警」是最高級別「高溫預警」。

天氣預報顯示，預測周二白天，川渝和江南大部分地區「熱情」依舊，四川東部、重慶中西部、陜西南部、湖北東南部、湖南中北部、江西中北部、浙江中部及新疆吐魯番盆地等地部分地區，最高氣溫可達 40 度以上。

國家氣候中心氣候服務首席專家周兵表示，據中央氣象台預報， 未來 10 天江淮、江漢、江南、四川盆地、陜西南部等地區仍會持續出現高溫，這輪高溫至少還要持續 10 天左右。

受酷熱天氣影響，重慶 51 條河流斷流，24 座水庫乾涸。重慶市應急管理局說，該市已有 31 個區縣傳出旱災，累計受災人口超過 60 萬人，農作物受災面積達 3.67 萬公頃。

正值汛期的武漢長江江灘，不見滔滔江水，親水平台也露出大片沙灘。周一下午 5 時，長江漢口站的水位僅 17.22 公尺，為長江武漢段有水文紀錄以來歷來同期最低。

武漢市防汛抗旱指揮部表示，今年長江進入主汛期後，水位持續下降，出現罕見「汛期反枯」現象，原因是長江流域降雨明顯偏少，上游來水減少，以及天氣持續高溫，導致蒸發量增大。

數據顯示，7 月 9 日以來，武漢市降水量較常年同期少 11.7%；7 月上中旬，長江中游控制站漢口站來水量 591.84 億立方公尺，較 30 年均值少 18%。