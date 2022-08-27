〈財報〉美團Q2營收超預期 虧損大幅收窄

中國外送巨擘美團周五（26 日）公布 2022 年第二季財報，儘管受疫情因素影響，但隨 6 月以來外送訂單量顯著回升以及新業務爆發式成長，營收逾人民幣 500 億元，遠超乎市場預期，調整後淨利也表現亮眼，而且淨損也大幅收窄。

財報顯示，美團第二季營收報人民幣 509.4 億元（單位下同），年增 16.4%，遠超市場預期的 485.9 億元；經營虧損為 4.9 億元，較去年同期及前季大幅收窄；淨損報 11.2 億元，較去年同期收窄 67%，優於市場預期的虧損 32.4 億元；經調整後淨利報 20.6 億元，遠高市場預期的虧損 21.7 億元，相較去年同期與前一季轉虧為盈。

圖：美團

美團同日公布的半年報顯示，上半年營收年增 20% 至 972.1 億元，淨損報 68.2 億元，較去年同期收窄 17%。

按業務劃分，儘管受到疫情影響，但美團包含外送業務在內的核心本地商業部分第二季營收成長 9.2%，達 367.79 億元。其中外送服務收入成長 15.07% 至 159.51 億元；傭金收入成長 2.5% 至 124.79 億元。

美團外送訂單量在 4、5 兩月受到新冠疫情與中國政府封鎖措施嚴重影響，特別是在外送訂單量占比較大的一線城市，但隨後疫情在 6 月獲得有效控制後迅速恢復。

值得注意的是，美團第二季即時配送訂單數暴增至 41 億筆。該公司認為即時零售已成為一種新的線上購物方式，在疫情管制下，消費者必續在短時間內從本地商店快速儲備生鮮食品與生活必需品，在需求端的激增的同時也帶動平均訂單價格成長。

對於第二季業績，美團執行長王興表示，本季美團繼續提質增效，各項業務均實現了高品質增長，並堅定圍繞「零售 + 科技」戰略，透過科技創新助力數位經濟與實體經濟深度融合，增添營運動能。

美團 (3690-HK) 港股周五漲 2.59%，收 181.9 港元；美團 (MPNGY-US)ADR 美股盤中上漲 3.72%，每股暫報 48.75 美元。