【袁志峰專欄】美團業績好，助港股反彈

今日推介 - 金風科技 (2208), 上日收市 $12.72

1) 股市前景

上周四港股下跌，成交偏弱，反映投資者於長假前傾向謹慎。南向資金維持淨買入，快手 (1024) 連續 3 日為重點淨買入股份。上海 6 月起解封，疊加積極財政措施，預期經濟可逐步回穩，有利 A 股氣氛。美股正處於熊市反彈階段，但估計未來 3 個月會跌穿 5 月低位。港股因受中美股市影響，估計短線仍是上落市，恒指跌破 3 月低位機會不大，若能向上升穿 22500 點，將會呈現一浪高於一浪的型態。美團 (3690) 季度業績勝預期，預期帶動今日港股反彈。

今天推介是金風科技 (2208) — 主要從事製造及銷售風力發電機組及風電零部件，受惠於國家發展清潔能發的政策。2021 年度收入為 504.2 億元 (人民幣 · 下同)，同比跌 10.2%，盈利達 34.57 億元，同比增 16.7%。每股盈利增 17.1% 至 0.789 元。今年首季度，收入同比跌 8.3%，盈利同比增 15.3%。現價對應 2021 年度市盈率 13.8 倍，估值合理。建議買入，目標價至 14.0 元，止損價 12.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 238 點，早盤弱勢震盪，最多曾跌 411 點，午後輾轉上揚，收報 21082 點，跌 212 點或 1.0%，成交額按日跌 18% 至 1036 億元，5 月份日均成交額 1193 億元。港股通南向資金淨買入 7 億元 ，快手 (1024)、長城汽車 (2333) 及海螺水泥 (914) 錄得 4.5、3.2 及 2.2 億元淨買入，騰訊 (700)、美團 (3690) 及建設銀行 (939) 錄得 4.3、3.5 及 2.0 億元淨賣出。6 月以來淨買入 18 億元，5 月淨買入 464 億元。全周計，恒指升 1.9%。

藍籌股 14 升 51 跌 1 持平。電能實業 (6) 升 2%，為表現最佳藍籌。其次是吉利汽車 (175)、萬洲國際 (288) 及長實集團 (175) 升逾 1%。石藥集團 (1093) 及恒隆地產 (101) 跌逾 5%，為跌幅最大藍籌。其次是恒基地產 (12)、龍湖集團 (960)、中生製藥 (1177) 及海底撈 (6862) 跌逾 4%。新世界發展 (17)、華潤置地 (1109) 及安踏體育 (2020) 跌逾 3%。李寧 (2331)、恒安國際 (1044)、創科實業 (669)、阿里 (9988) 及中國平安 (2318) 跌逾 2%。

恒生科指跌 0.8%，收報 4397 點，成份股 7 升 21 跌 2 持平。大型科技股普跌，阿里 (9988) 跌逾 2%，美團 (3690)、京東 (9618)、小米 (1810) 及網易 (9999) 跌逾 1%，快手 (1024) 升逾 3%。商湯 (20) 漲逾 5%，為升幅最大成份股。中芯國際 (981) 及華虹半導體 (1347) 漲逾 1%。萬國數據 (9698) 及金蝶國際 (268) 跌逾 5% 及 4%，為跌幅最大成份股。眾安在線 (6060)、平安好醫生 (1833) 及聯想 (992) 跌逾 2%。阿里健康 (241) 跌 2%。攜程 (9961) 及京東健康 (6618) 跌近 2%。全周計，恒生科指升 5.0%。

板塊方面，晶片及汽車股逆市上升。長城汽車 (2333) 及吉利汽車 (175) 升 6% 及 2%。軟件、内房、體育用品、線上醫療、醫藥、水泥、教育及航空股跑輸大市，跌幅居前。翰森製藥 (3692) 跌逾 8%。海螺水泥 (914)、華潤水泥 (1313) 及中國建材 (3323) 跌 7%-10%。中教控股 (839) 及新東方 (9901) 跌逾 5% 及 4%。中國國航 (753) 及南方航空 (1055) 跌逾 2%。

周四上証指數低開 0.4%，初段曾跌 0.6%，隨後輾轉上揚至尾市，收報 3195.46 點，升 0.4%。深証成指升 0.7%，科創 50 指數升 4.7%。滬深兩市總成交約 8900 億元 (人民幣 · 下同)，環比持平。滬深股通北向資金淨買入 32 億元，6 月以來淨買入 44 億元，5 月淨買入 169 億元。全周計，上証指數升 2.1%，深証成指升 3.9%。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國勞工部公布，5 月非農業職位增加 39 萬個，市場預期增加 32.5 萬個；失業率為 3.6%，預期為 3.5%。期內，平均時薪按月增加 0.3%，預期增長 0.4%。(信報)

4) 個股訊息

美團 (3690) 公布，截至今年 3 月底止首季，按非國際財務報告準則，經調整虧損 35.86 億元 (人民幣 ‧ 下同)，勝預期。去年同期虧損 38.92 億元。期內，收入 462.69 億元，按年增長 25%。(信報)

印度媒體引述消息報道，騰訊 (700) 正參與印度社交媒體 ShareChat 的新一輪融資，可能通過可換股票據，投資最多 1 億美元。(信報)

比亞迪 (1211) 公布，今年首 5 個月銷量 51.24 萬輛，按年漲 1.62 倍。單計 5 月，銷量 11.49 萬輛，按年增長 1.48 倍。(信報)

中華煤氣 (3) 公布，已通知環境局煤氣公司計劃於 8 月 1 日調整煤氣收費，是次調整後，煤氣公司承諾未來兩年不會加價。煤氣公司建議由今年 8 月 1 日起調整煤氣收費，加幅為 4.4%。(信報)

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