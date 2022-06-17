京東考慮進軍外送市場 強槓美團、阿里巴巴

京東 (09618-HK) 在核心電商業務成長腳步放緩之際，考慮進軍美食外送市場，聲稱物流子公司達達快送具備強大同城即時宅配能力，強槓阿里巴巴、美團兩大科技巨擘意味濃厚。

彭博報導，京東零售執行長辛利軍表示，已「考慮、研究」推出餐飲外送服務，「至於何時推出服務，取決於我們的能力，以及何時建立人才團隊」。

辛利軍並未詳細說明這項美食外送計畫，僅聲稱達達快送具備強大同城即時宅配能力。在外送市場，「最後一哩」配送能力是關鍵環節。

作為中國第二大電商平台，京東以任何方式跨足外送市場，都可會進一步加劇市場競爭。美團與阿里巴巴長期稱霸外送市場，投入大筆資金，建立外送騎手大軍。

全球金融咨詢公司 ForsythBarr 科技分析師 Willer Chen 表示，京東此舉是受業績成長焦慮驅動，如同中國其他網路公司，京東經歷核心業務成長放緩，必須尋找新成長機會。

辛利軍周五（17 日）也說，中國政府並非鬆綁對科技業的監管，而是變得更加「穩定」、「理性」。

他說：「事實上，每個國家在發展某些領域時，包括中國和美國在內，都走同樣路徑，就是早期鼓勵創新，提供寬鬆環境，等到產業發展到一定程度，再進行適度監管，中國科技或網路產業正在經歷這個階段。」