南港、新竹開發案雙軌並行 台肥不動產營收比重可望突破15%

台肥 (1722-TW) 不動產開發策略逐步發酵，南港 C2 即將於年底完工，年租金可望貢獻 9 億元，不動產營收比重粗估可望超過 15% 以上，現階段南港 C4 持續興建中，而新竹開發案未來可望搭上竹科 X 科技園區計畫，吸引更多廠商進駐，中長期不動產租金營收有望倍增。

台肥去年南港、新竹等不動產租金營收約達 14.56 億元，占營收比例約 10.6%，隨著南港 C2 開發案將於今年底完工、收益完整認列，不動產租金收入將躍增至 23 億元，再加上南港 C4 開發案即將興建，以及新竹 D6 租金收益 4000 萬元，未來租金收益可望再上攻。

台肥表示，南港 C2 開發案分為三棟建物，B 棟商辦招租進度佳，A 棟為漢來飯店承租，預計最快今年底完工開幕，C 棟預計在疫情趨緩、觀光業回溫後將啟動招租；而南港 C4 商辦案由於近期疫情嚴峻缺工，加上建物設計有因應政府要求有所調整，進度略為放緩。

台肥不動產開發也推動南進策略，未來開發以「先南港、再新竹、後高雄」為目標，台肥表示，新竹開發案可望受惠竹科 X 產業創新園區計畫，目前 TFC ONE D7A 街廓已滿租，緊鄰的 D7B 預定開發案比 D7A 更大，計劃採合建方式，提升公司資金調控，預估 D7B 未來滿租也能產生約 2 億元租金收益。

高雄佈局方面，台肥認為，公司當地土地資產數量雖多，但還在跑政府流程，另外，目前亞洲新灣區多為閒置空地，待未來台積電高雄廠建置完成、高雄環狀輕軌上線服務後，將會逐步布局高雄開發計畫。