〈仁寶法說〉非PC產品目標提升至45% 車用2-3年維持高成長

仁寶 (2324-TW) 積極衝刺非 PC 產品應用，總經理翁宗斌表示，除了 3 年內要營收比重要從現在 35% 提升到 40% 外，長期以 45% 為目標，PC 比重則降至 55%；其中在車用方面，美國廠效益發酵，持續接到新案子，預計車用電子在未來 2-3 年都將維持高成長。

翁宗斌表示，目前非 PC 產品中，以車用電子、5G、雲端伺服器等成長動能較為強勁，醫療部分雖然慢一點，但預計明後年可望開花結果，四個應用目標 2-3 年營收比重也要達 10%。

其中，在車用方面，翁宗斌指出，今年還是高雙位數成長，若沒缺料影響成長會更大，目前車用電子向上趨勢明確，美國工廠效益逐步顯現，陸續接到新的生意，2-3 年將陸續發酵，預計每年都會維持高雙位數成長。

此外，仁寶也持續擴大中國地區外的產能布局，翁宗斌解釋，一來是中國封城影響，二來是中國工資上漲，客戶也會想分散生產風險，加速轉移產能，也將配合客戶，持續增加越南等海外產能，目前仁寶在中國的產能比重約 75%。

翁宗斌進一步指出，越南產能不是問題，但供應鏈要完整布建預估還要 3 年，但對成本並不是最大的問題，能出貨比不能出貨好，貨出去至少會有營業額。