〈台股盤前〉美股半導體股狂飆 台股可望持續反彈

台股昨 (25) 日資金轉進電子股，在半導體、IC 設計族群大漲帶動下，加權指數一口氣收復月線與季線，終場上漲 130.85 點，收在 15200.04 點。隨著傑克森霍爾全球央行年會開幕，美股四大指數全數收高，尤其費城半導體指數狂飆超過 3%，預期台股有機會持續反彈。

昨日外資買超 16.6 億元，買超金額前五名為鈺齊 - KY、台半、長榮、合一與智原，對台積電連八賣，但賣超張數縮減到 355 張；投信則持續力挺買超 21.1 億元，已累積連 45 買，續創歷史最長買超紀錄，合計加碼 658 億元。

蘋果公司正式發出媒體邀請函，將於美西時間 9 月 7 日上午 10 時（台北時間 9 月 8 日凌晨 1 時）舉辦兩年來首場實體特別活動，預料將發表新款 iPhone（暫稱 iPhone 14）系列手機等新品，市場看好新機拉貨點火，蘋概三王台積電、大立光及鴻海受惠大，為下半年營運注入多頭動能，下半年營運有望優於上半年。

此外，據傳蘋果可能將在 iPhone14 搭載衛星通訊功能，並掀起各家手機品牌廠跟進推出，聯發科將迎來新商機。同時，台灣有望列入首波上市地區，預料蘋果經銷商及電信業者可能在 9 月 16 日開賣新機。

儘管半導體產業走弱，但野村證券研判，半導體股價修正最猛烈的時期已過，外資券商看好明年上半年有落底機會，股價可望在今年下半年領先築底，野村、滙豐、摩根士丹利、高盛、大和等券商對台積電前景最為看好，其餘如聯電、信驊、聯發科、環球晶、合晶、新唐、智原、日月光投控、瑞昱等也各獲青睞。

整體來說，近期市場關注美國聯準會主席鮑爾在全球央行年會的談話，但無論歐美股市、或台股都有利空鈍化跡象，先行強彈，在外資回補之下，台股若能補量，反彈之路可望走得更遠。