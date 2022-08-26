〈台股盤中〉權值股漲勢延續 生技族群敲邊鼓 站回15300點

美股四大指數走揚，台股今 (26) 日延續漲勢，電子、金融指標股續揚，中小型股紅通通，生技、車電族群更是活蹦亂跳，指數開高震盪走高，漲逾百點，站回 15300 點，成交量估放大至 2000 億元。

櫃買指數最高更衝上 199.99 點，漲逾 1%，再創波段新高，其中，生技醫療族群最強勢，上漲超過 2%，其次為半導體漲逾 1%；而光電與資訊服務最弱勢。

觀察電子權值股表現，台積電最高衝上 514 元，上漲近 1%，攻克月線；鴻海站穩盤上、聯發科強彈超過 2%，重回 5、10 日線；聯電、日月光投控上漲逾 1%；大立光欣興、南電都有 2% 左右漲幅。

傳產族群也多有表態，貨櫃三雄、航空雙雄走揚。金融股中，國票金最強勢，上漲逾 1%，玉山金、新光金、開發金、兆豐金等均站穩盤上。

生技族群則重啟漲勢，中天、合一強漲逾半根漲停，台康生也有逾 6% 漲幅；永昕、大學光、生展、生華科、威健生技、馬光 - KY 等都上漲超過 2%。

連接器族群獲資金敲進，台端、連展投控攻上漲停鎖住，凡甲、康控 - KY、建通、宣德、長盛等表現也不俗。另外，車電族群也很強勢，怡利電亮燈漲停，威潤上漲逾半根停板，為升、敬鵬、瑞昱等都有近 2% 漲幅。