〈財報〉疫情低谷已過 Grab上季業績超預期 股價狂飆

東南亞叫車巨擘 Grab 周四（19 日）每股開盤前公布 2020 會計年度第一季財報，隨東南亞疫情漸退，送餐、叫車業務成長強勁，營收打敗華爾街分析師預期、虧損也逐漸收窄，並看好未來業務將繼續反彈成長。

Grab(GRAB-US) 亮眼的財報激勵盤前股價上漲近 8%，開盤後一路走高，截至盤中飆漲至 30.63%，每股暫報 3.31 美元，市值報 125.8 億美元。

Grab 第一季（截至 3/31）營收年增 5.6% 至 2.28 億美元，遠高於市場預期的 1.392 億美元；淨損收窄至 4.35 億美元，較去年同期收窄 35%，經調整後每股虧 0.11 美元，去年同期每股虧損 3.18 美元。

按業務劃分，Grab 第一季送餐業務營收年增 70% 至 9,100 萬美元；叫車業務營收 1.12 億美元，年減 22%；金融服務業務營收 1,100 萬美元，年增 52%；企業及其他新業務營收 1,400 萬美元，較去年同期成長 34%。

Grab 第一季送餐、叫車和金融服務的季度商品總值（GMV）和總支付額（TPV）皆優於預期，總 GMV 達 48.05 億美元，年增 32%。上季月活躍用戶數（MTU）年增 10% 至 3,090 萬人；來自月活躍用戶的 GMV 爲 155 美元，年增 19%。

Grab 預估今年營收介 12 億至 13 億美元之間，全年總 GMV 將成長 30%-35%，並繼續擴張服務版圖。目前 Grab 的業務觸角伸至 8 個東南亞國家。

Grab 執行長 Anthony Tan 表示，隨著許多國家轉向與疫情共存，公司業務將繼續強化，而隨著我們度過疫情最糟糕的時期，第一季業績展現出東南亞的經濟彈性。Grab 財務長 Peter Oey 則表示，送餐業務正在強勁復甦，這是上季財報的亮點。