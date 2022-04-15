鴻海採購森崴綠電 2030年台灣廠區綠電比重逾5成

鴻海 (2317-TW) 今 (15) 日宣布，與森崴能源 (6806-TW) 子公司富威電力，共同簽訂綠電採購合作備忘錄，鴻海台灣廠區規劃今年將採購約 236 萬度 (kWh) 綠電，並逐年增加採購量，預期至 2030 年累積達約 7000 萬度綠電。

鴻海表示，將運用集團自身的核心能力與資源，通過自建、收購增加太陽能電站裝置容量，以及直接購買清潔能源，逐步增加集團全球廠區綠電使用率，未來也會以更嚴謹的追溯確保綠電來源。

鴻海表示，集團作為台灣淨零行動聯盟發起成員之一，此次綠電採購是集團達成「2030 ・ 50 淨零排放」承諾路徑之一，透過採購綠電，未來搭配完善的儲能設施，將實現 2030 年辦公室據點 100% 淨零排放之長期目標。

此外，後續通過各廠區溫室氣體盤查追蹤，科學碳目標設立、減碳專案推動和加強綠色供應鏈管理，達成 2050 年淨零排放之終極目標。

而鴻海也參與碳揭露計畫 (CDP)，揭露應對氣候變遷之作為，同時響應氣候行動 100+，全球廠區皆遵循巴黎氣候協定及當地政府的自願減碳目標 (NDC)、碳排政策，致力於控制碳排以達全球溫度不上升超過 1.5°C 之承諾，並預計 2023 年前通過科學基礎目標倡議組織 (SBTi) 目標驗證與批准。