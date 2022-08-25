jpp-KY Q2獲利年增逾5成 創5季高點 Q4起更樂觀

jpp-KY 經寶精密 (5284-TW) 今 (25) 日公告第二季財報，單季稅後純益 0.53 億元，季增 7.64%、年增 53.77%，每股純益 1.21 元，創 5 季來高點，上半年稅後純益 1.02 億元，年增 14.53%，每股純益 2.33 元；經寶表示，已脫離兩年多來疫情陰霾，迎來谷底翻揚的曙光，樂觀看 9 月起至明年有望見到營運新高峰。

經寶第二季合併營收 3.91 億元，季減 0.44%，年增 20.91%，營業毛利 1.3 億元，季減 7.27%，年增 24.53%，毛利率 33.16%，季減 2.59 個分點，年增 0.96 個百分點，營業利益 0.6 億元，季減 8.04%，年增 55.79%，營益率 15.37%，季減 1.33 個百分點，年增 3.44 個百分點，稅後純益 0.53 億元，季增 7.64%，年增 53.77%，每股純益 1.21 元。

而經寶上半年合併營收達 7.83 億元，年增 13.97%，營業毛利 2.7 億元，年增 14.5%，毛利率 34.45%，年增 0.15 個百分點，並創近 5 年來同期新高，營業利益 1.25 億元，年增 20.86%，營益率 16.03%，年增 0.91 個百分點，稅後純益 1.02 億元，年增 14.53%，每股純益 2.33 元。

經寶是泰國第一大客製化精密金屬機構件的生產製造商，專營航太、通訊、電子、食品工業和能源等利基型市場，也是亞洲地區少數幾家在法國成立子公司就近開拓市場的航太製造商，為 Airbus320 系列駕駛艙航電機構件在亞洲地區的主要供應商，近兩年多來受到新冠疫情的衝擊，航太產品營收銳減至 20%。

展望下半年，經寶說明，航太產業至今年第三季已逐漸恢復到疫情前的水準，除了原本的航電機構件產品料號，也開發出貨機改裝結構件的產品料號，目前正在試產中。

另一方面，經寶對客戶出貨數位飲料機供不應求，而電動機車換電站和充電樁也接到新的訂單進行中，再加上伺服器及機櫃 (Rack) 持續暢旺，新客戶訂單最快第四季投產，隨著新產能的開出及新項目的進行，經寶樂觀看待，9 月開始到明年將有機會再創營運高峰。