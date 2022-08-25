〈英特磊法說〉Q2攀峰 上半年每股賺2.81元賺贏去年全年

英特磊 IET-KY(4971-TW) 今 (25) 日召開法說會並公布第二季財報，受惠產品組合優化下，單季毛利率維持高檔，營收、獲利則同創歷年單季新高，第二季稅後純益達 6003 萬元，每股純益 1.65 元，累計上半年純益 1.02 億元，每股賺 2.81 元，已賺贏去年全年。

英特磊第二季營收 2.5 億元，季增 14.07%、年增 32.47%，毛利率 44.52%，季減 1 個百分點、年增 11.41 個百分點，營益率 26.68%，季增 2.62 個百分點、年增 14.37 個百分點，稅後純益 6003 萬元，季增 42.62%、年增 136.71%，創下歷史單季新高，每股純益則為 1.65 元。

累計英特磊上半年營收達 4.71 億元，年增 37.9%，毛利率 44.99%，季增 14.79 個百分點，營益率 25.46%，年增 17.95 個百分點，稅後純益 1.02 億元，年增 274.5%，淨利率 21.69%，年增 13.7 個百分點，三率三升，每股賺 2.81 元，上半年賺贏去年全年。

英特磊說，第二季營收、獲利皆有明顯成長，主因是磷化銦 (InP) 市場需求持續強勁，加上產品組合優化帶動毛利率提升。

產品組合方面，英特磊第二季砷化鎵 (GaAs) 磊晶片占約 30.1%，磷化銦 (InP) 磊晶片占約 54.6%，銻化鎵 (GaSb) 及勞務收入則占約 15.3%，若從應用市場分析，射頻應用 13.2%、汽車防撞及車用 7.1%，光纖網絡、高速傳輸元件各占 28.6%、29.3%，紅外線偵測及硬體構件則各有 15.9%、5.9%。