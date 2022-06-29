英特磊獲客戶追單 今年營運成長目標不變

IET-KY 英特磊 (4971-TW) 今 (29) 日召開股東會，展望今年，董事長高永中表示，去年第四季起部分客戶開始追單，現階段包含高端 pHEMT、5G 相關磷化銦 (InP) 磊晶片量產訂單均已到位，對今年營運審慎樂觀，成長目標不變，法人估，英特磊今年營收將年增 10-20%。

高永中表示，去年半導體客戶遞延需求逐步顯現，加上物聯網產業對通訊、高速資料傳輸晶片需求依然暢旺，以磷化銦磊晶片為例，包含 PIN、HBT、APD 等產品均大幅成長，銷售比重超過 4 成，砷化鎵磊晶片則受客戶供應鏈重組，略為下滑。

國防合約上，高永中說，主要來自銻化鎵紅外磊晶片、MBE 機台與硬體構件營運，訂單相對穩健，面對外部競爭環境，英特磊將持續提升產品品質、生產效率，同時持續進行 MBE 主流產品研發，預期今年各項產品銷售比重將與去年相當，但預期磷化銦各主要磊晶產品將有較大幅成長空間。

展望今年，英特磊預計在新廠完成加裝三台 MBE 機台，估相關產能可增加逾 30%，同時組裝自製氮化鎵 (GaN)MBE 機台，投入超高濃度 GaN 二次生長生產，並擴大銻化鎵單晶生產產能，裝配第二台銻化鎵單晶爐。

英特磊今日股東會也通過去年盈餘分配案，每股將配發 1.5 元現金股利。