六角上半年獲利成長130% EPS 2.18元 將配息2元

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 今 (10) 日公布第二季財報，單季稅後純益 6005 萬元，季增 55%、年增 244%，每股純益 1.33 元，創 3 年來同期高點，上半年稅後純益 9871 萬元，年增 130%，每股純益 2.18 元；六角董事會也通過上半年盈餘分配，將配發現金股利 2 元，配發率達 91.7%。

展望後市，六角看好，在手搖飲旺季報到、全球市場持續拓點，加上轉投資王座國際和杭州瑞里營運動能轉強等挹注，下半年有望較上半年好。

六角說明，由於各國邁入疫情共存時代，餐飲消費需求回溫，尤其氣候炎熱更帶動飲品需求，部分消費市場更出現排隊人潮，旗下主力品牌 Chatime 日出茶太銷售明顯轉強，第二季合併營收 10.31 億元，季增 5%、年增 8%，營業利益 6680 萬元，季增 70%、年增 158%，營益率 6%，稅後淨利 6005 萬元，季增 55%、年增 244%。

六角提到，上半年同店銷售平均年增超過 6%，其中，澳洲、英國等地區因率先解封，同店銷售年增更超過雙位數，而澳洲子公司 Chatime Group 隨著新展店和門市皆已正常營業，再加上日出茶太沖泡式奶茶包上架至澳洲兩大龍頭超市 Woolworths、Coles 超市，上半年營收年增率更達 50%，推升集團上半年合併營收 20.17 億元，僅年減 2%，營業利益 1.06 億元，年增 54%，稅後純益 9871 萬元，年增 130%，每股純益 2.18 元。

進入下半年後，六角甫公布 7 月合併營收為 3.75 億元，月減 4.16%、年增 22.02%，為今年單月次高，帶動前 7 月合併營收來到 23.91 億元， 年增 1.51%，累計年增率睽違 6 個月首度正成長，旺季效應顯現，六角強調，將持續拓展全球手搖茶飲市場，目標全年新增 300 店，至年底總店數突破 1500 家。

六角表示，餐飲市況回穩，王座國際在國內大多數門店己折舊攤提完畢，虧損正逐步改善， 同時，中國逐步解封，旗下杭州瑞里營運動能也轉強，預料下半年表現將優於上半年。