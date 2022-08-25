德淵下半年營運增溫 今年營收將創新高、明年續強

德淵 (4720-TW) 今 (25) 日召開法說會，展望後市，公司持續進行成本轉嫁、尋找更多料源降低供應鏈風險，下半年布局可望開始發酵，看好營收、獲利表現，今年將優於去年、明年可望再向上，德淵去年營收 35.5 億元創新高，意味今年將再寫新猷，明年續強。

德淵主要產品為熱熔膠，今年至 7 月為止營收比重為 75%，接著劑等特化產品占 14%，其他產品約占 11%。

德淵表示，儘管上半年營收成長，但由於供應鏈瓶頸、升息導致利息費用上升，獲利不如去年同期，不過，公司逐步轉嫁成本，加上創新多元材料產品導入，分散供應鏈風險、節省成本，預計下半年獲利可望好轉。

德淵看好印度市場商機，公司表示，美中政治角力下，許多企業往東南亞、印度發展，印度也被視為下一個中國，需求將迎來高速成長期，該國也在 7 月啟動禁塑令，有望帶動綠色材料需求，為德淵綠色產品 (GPS) 添動能。

另外，印度積極推動印度製造 (Made in India) 政策，積極建立電子產品、電動車設計與製造供應鏈，德淵已提早卡位布局，公司表示，車用等應用的特用化學產品已開始在當地取得實績，目前印度已設有廠房，當地新廠也即將進入第一階段試產，滿足當地需求。

銷售地區上，德淵大中華營收占比 65%，亞洲其他地區 11%，歐洲 9%，美洲 7%，其他地區 8%，公司認為，由於銷售地區多元化，未來可望更有彈性應對全球種種挑戰。