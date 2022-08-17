長痛不如短痛 刷卡繳學費逾7成卡友選擇一次付清

開學季倒數計時，越來越多家長以信用卡繳學費，可透過分期付款減輕資金壓力，但根據兆豐銀行統計，去年卡友繳納學費的比例，有 76% 民眾都選擇「一次付清」，僅有 24% 選擇分期付款。

進一步看分期期數，高達 81% 的卡友選擇 12 期 0 利率方案，其次為 6 期佔 15%、3 期佔 4%，至於需要收年利率的 30 期，則僅有 0.1% 卡友選擇。

兆豐銀行信用卡處處長蔡秀玲表示，去年兆豐卡繳學費平均每筆金額落在 2.6 萬元，最多人繳納的單筆金額級距也確實落在 1 萬到 3 萬元，因此這次新推出的兆豐卡學費方案，便是以 3 萬元為基礎，今年 9 月底前只要有新增一筆一般消費，單筆繳學費達 3 萬元就能獲得 100 元刷卡金、一般消費達 1 萬且學費達 20 萬則可獲得 1 千元刷卡金。

目前市場同樣提供一次付清的銀行還包括遠東銀行，最高刷滿 5 萬元且申請電子帳單可送 200 元、國泰世華銀行則是最高單筆滿 5 萬送 180 元，但上述各家回饋都須完成登錄，刷卡金才能入袋。

在分期付款方面，目前 0 利率方案已成各家銀行基本配備，如兆豐銀行不限卡、不限金額可享 3、6、12 期 0 利率；安泰銀則是單筆滿 3 千元可享最高 12 期 0 利率，永豐銀單筆滿 2 千可享 3 期 0 利率、國泰世華銀行則是單筆滿 3 千最高 6 期 0 利率、滿 3 萬則 12 期 0 利率。

另外，部份銀行也會特地加開更高期數的有息分期，例如兆豐就推出單筆滿 3 萬元可分到 30 期，年利率只要 3.88%，如以繳納 3 萬元為例，首月利息僅需 97 元，加計本金 1,000 元，首月也只需 1,097 元，就能分攤長達 2 年半慢慢繳納，有需要的家長們都可多加把握。