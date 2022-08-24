預防勝治療 安聯人壽推APP分析疾病風險因子

壽險業導入 AI 科技，安聯人壽攜手清華大學電機系 BIIC 實驗室，推出「安聯 AI 健康指數」與「安聯 i 健康 App」，其中 APP 可用來預測個人健康指數，首創結合國家資料庫分析重大疾病風險因子，包含癌症等重大疾病風險等評估，產出專屬個人的 AI 健康指數，讓民眾可掌握自己的健康分數。

根據最新公布的安聯 AI 健康指數，比較 2020 年到 2022 年的全國安聯 AI 健康指數，新揭曉的「2022 安聯 AI 健康指數大探索」顯示，與全國指數相比，罹患癌症、慢性精神病、全身性紅斑性狼瘡、慢性腎衰竭，及呼吸衰竭等五項常見重大傷病疾病者的健康指數較低，顯示出預防重大傷病的重要性。

至於「安聯 i 健康 App」則首創結合國家資料庫分析重大疾病風險因子，包含癌症等重大疾病風險等評估，讓 App 產出專屬個人的 AI 健康指數，方便民眾解鎖自己的健康分數，進而將自己的健康指數與全國各縣市、同性別或同年齡層的平均值做比較。

安聯人壽總經理林順才表示，保險觀念已從「事後的理賠補償」過渡到「事前的風險預防」，而這也將成為保險商品發展的新趨勢，安聯人壽在 2020 年已先將 AI 技術的運用延伸到健康議題，與清華大學電機系 BIIC 實驗室合作，使用國家資料庫 Big Data，透過 AI 深度學習演算法，建立可預測未來的健康指數。

林順才指出，透過 App 中的健康 AI 模型評估健康狀況與未來罹患疾病的風險，可將自己的健康指數評估結果與同年齡、同性別人群進行比較，讓民眾更理解自己未來在癌症、慢性疾病、住院等的健康風險，以達成「預防勝於治療」的健康藍圖。