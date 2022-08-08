角逐壽險公會大位 南山人壽尹崇堯首度發表政見

壽險公會理事長 8 月底將改選，由南山人壽董事長尹崇堯、全球人壽董事陳慧遊一起角逐，尹崇堯今 (8) 日不但首度發表參選政見，提出「一個目標、四個方向」，據了解，還向南山人壽員工發出內部信，強調四個發展策略，承諾會永續經營、創造歷史。

尹崇堯競選政見的目標為「產業思維蛻變、保險永續實踐」，他指出，面對產業與社會的共同問題，迎向產業與政府的共同願景，面對變動的制度及環境，需要嶄新靈活的新思維，協助產業迎接改變；而監理新制既深且繁，需要豐富團隊資源投入，凝聚各會員公司共識，以利成功接軌。

至於四個方向，分別為：1. 透明互惠的溝通 - 服務為本、攜手共進；2. 協助順利接軌 IFRS17 及 ICS；3. 推動監理開放以加速產業轉型；4. 發展綠色保險與實踐社會責任。

其中，為了順利接軌 IFRS17，尹崇堯表示，除了持續推動財務監理與法規轉換，代表同業和主管機關進行溝通。最重要的是，將爭取 IFRS 17 接軌成本的租稅優惠，且製作公版申請書，便利同業申請產創稅負抵減，同時，還將爭取半年報採行「核閱制」。

ICS 2.0 部分，尹崇堯於政見中指出，評估清償能力、自有資本及風險資本要求，將爭取符合台灣壽險經營環境的在地化接軌條件，並爭取優化負債折現率方案，舒緩高利率保單壓力，也會爭取合宜過渡措施，協助同業循序漸進逐步接軌新制。

面對高齡化社會來臨，尹崇堯若當選壽險公會理事長，將爭取長照商品稅賦優惠，也將開發新興退休商品兼顧退休需求：如 EIA 及 FIA 等新年金商品。

加速保險數位服務方面，尹崇堯表示，開放網路投保商品種類：如投資型保單 (ILP) 可連結基金種類及數量等。

尹崇堯今年 6 月股東會後接任南山人壽董事長，以 39 歲之姿掌舵南山人壽 5 兆資產，還將挑戰壽險公會理事長大位，因此除了對外提出政見，對內獲得南山人壽內部支持也很重要，因此據了解，在尹崇堯首度發布政見的今天，他也發出「致員工的一封信」，全文如下：