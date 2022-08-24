外資提款集中權值股 連七賣台積電逾3.7萬張

台股今 (24) 日開高震盪走低，量縮下跌 26.7 點，收 15069.19 點，外資操作晶圓雙雄不同調，連七賣台積電、共出脫超過 3.7 萬張，回補聯電，提款標的集中電金、傳產權值股。

三大法人方面，外資賣超 101.02 億元，連八賣，投信續加碼、再買超 21.88 億元，自營商則連三賣，賣超 16.99 億元。

期貨方面，外資增持多單 2594 口，多單未平倉口數增至 6969 口；投信增持空單 446 口，空單未平倉口數增至 6877 口；自營商增持空單 895 口，空單未平倉口數增至 2708 口。

外資資金持續撤退，提款標的集中權值股，大賣金融股台新金 2.2 萬張、中信金 1.8 萬張、兆豐金 5004 張，及開發金、元大金、永豐金各超過 3000 張；傳產股方面，賣超華航 1.4 萬張、華新逾 5000 張、陽明及萬海各逾 3000 張。

電子股賣壓不止，外資出脫力積電 6226 張、華邦電 5991 張、台積電 5571 張、鴻海 5398 張，南亞科、仁寶、矽統、彩晶、友達、英業達、燿華各超過 2000 張。

除個股外，多檔 ETF 也遭殃，外資大賣元大台灣 50 反 1 約 1.1 萬張、國泰永續高股息逾 9000 張、國泰智能電動車、元大台灣 50、國泰台灣 5G+、富邦元宇宙同遭調節。

外資買超方面，敲進虹堡 8149 張，三商壽、聯邦銀、中天各超過 4000 張，聯電、神隆、欣興、永光、堤維西、太景 *-KY、愛地雅各逾 2000 張。