富采布局後疫情時代 董座提兩大發展目標

台灣併購與私募股權協會 (MAPECT) 今 (24) 日舉辦國際投資論壇，富采 (3714-TW) 董事長李秉傑表示，經歷疫情等諸多挑戰洗禮，公司除了制定五年長期規畫，也建立快速短期因應組織，面對未來挑戰，將積極發展智慧企業與加強企業韌性，是公司未來營運重要的兩大目標。

李秉傑說，企業在疫情期間都是摸著石頭過河，產業內最不缺挑戰，今年挑戰又更多，面對這些挑戰，經營者心態是關鍵，只要別人可以，富采也可以。

李秉傑表示，實際上富采的成立一直是長期規畫的一部分，晶電 2016 年便擬定 EPISTAR 2.0 計畫，公司一直都制訂 5、10 年以上計畫，也會超前部署。

李秉傑說，富采、晶電除了業內成長，併購一直是策略的一環，過去併購以同業為主，2021 年才宣布向下游與隆達合作成立控股公司，除了隆達，納入晶成也是 EPISTAR 2.0 的一環，積極發展化合物半導體市場。

疫情爆發使生活型態變化，李秉傑認為，產業面臨兩大改變，首先為應變能力，企業經營步調正在加速，包含產品調整、生產基地遷移等；第二個是數位能力的考驗，便是企業內部數位化營運。

李秉傑表示，面對未來挑戰，建立智慧企業、強化企業韌性，是當前重要兩大目標，智慧企業首先便是數位轉型，從生產規劃、資料處理分析、IoT 控制，以及 AI 回饋，統合資訊化、數位科技，建立智慧製造環境。

企業韌性培養方面，李秉傑說，經營層必須仔細思考營運上策略，建立分散式營運、多引擎成長，還包含供應鏈韌性，包含原物料、運輸、長短料，都影響到企業生產管理，進而影響出貨流暢度。

另外，地緣政治的調整也是重要的一環，目前部分因為地緣政治隱憂客戶要求在第三地製造，期望在第三地獨立營運。