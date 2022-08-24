〈宏碁拚永續〉子公司齊攻ESG商機 全球營運據點布建發電裝置

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 今 (24) 日舉行 Acer Green Day，外界關注，宏碁未來是否成立專攻綠能環保的子公司，董事長陳俊聖肯定的說，旗下小金虎是集團轉型突圍過程的布局，共通點則會聚焦在 ESG 應用整合上，強化營運韌性，而宏碁目前在台灣、德國、荷蘭等營運據點均有設置太陽能發電裝置。

陳俊聖表示，旗下小金虎雖然在各自領域發展，但下一步會找到共通點，包含 ESG 議題上，像是宏碁在桃園龍潭就有北台灣最大的太陽能發電廠，且旗下海伯特 (6884-TW) 更有維修服務，希望讓材料進入回收場前，可以被繼續使用，為社區、生活、地球創造更好的環境。

在 Vero 環保永續產品銷售方面，陳俊聖說，原以為環保產品會在北歐地區賣得最好，但自產品推出後，不只北歐，其他地方銷售都不錯，且各個通路、網路平台上都設有環保專區進行推廣。

因應各國碳排要求，宏碁永續長劉靜靜說，宏碁目前在台灣、德國、荷蘭的營運據點都設有發電裝置，且以台灣渴望園區最大，每年發電量可達 350 萬度電，隨著各國對排碳要求升高，也鼓勵全球各營運據點，節能減碳、自發電、或購買綠電 / 綠電憑證等。

在碳關稅上，劉靜靜表示，歐盟已規定 CBAM，觀察首波受影響的產業多為化工、水泥、鋼鐵等，宏碁生產的消費性電子產品則可能落在第二波甚至第三波，宏碁內部也透過設定 RE100、能耗能效、供應商節能減碳持續執行。

至於德國近期研擬重新提高核能發電是否影響全球綠能進展，劉靜靜認為，此一決策不論政府或企業，絕非僅考慮單一電價、銷售成本或民生等因素，而是綜觀對經濟發展影響，確實近期全球在氣候議題上的努力有烏雲蔽日、減緩趨勢，但認為在烏雲移除後，各國在這方面的努力跟效果仍會逐步浮現，而宏碁也已有自己的目標與路徑。