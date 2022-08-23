〈台新金法說〉排除併購案、處分彰銀影響 上半年獲利減幅低於3成

台新金 (2887-TW) 今 (23) 日舉行線上法說會，上半年稅後純益年減幅度超過 65%，但總經理林維俊強調，排除保德信人壽併購案及處分彰銀等影響，稅後純益的年減幅度約可縮小至 3 成內。

台新金控上半年自結稅後純益為 44.77 億元，較去年同期的 130 億元，大舉年減 65.5%，每股純益 (EPS) 掉到只剩 0.32 元，股東權益報酬率 (ROE) 為 4.77%，資產報酬率 (ROA) 為 0.35%，每股淨值 12.74 元。

林維俊說明，台新金今年上半年獲利之所以大幅衰退，主要是受第二季全球經濟情勢進一步惡化影響，通膨壓力加劇、先進經濟體貨幣緊縮、區域地緣政治緊張情勢升溫等諸多干擾，造成金融市場波動加劇。

林維俊指出，另一方面，去年併購保德信人壽後續衍生評價變動，以及啟動彰銀處分也產生相關會計處理變動影響，若排除併購案及處分彰銀等影響，獲利減幅與主要同業一致。

在資本結構與授信資產品質方面，台新金控與台新銀行第二季資本適足率分別為 119.2% 及 14.6%，資本結構持續穩健；台新銀行逾放比及覆蓋率分別為 0.14% 及 970.2%，授信資產品質維持良好。



台新銀行存、放款表現方面，企業放款穩健成長，今年第二季全行總放款餘額年成長達 5.4%，外幣放款年成長 10%，台幣放款年成長為 4.3%，總存款餘額年成長亦達 7.3%。

台新銀行信用卡簽帳金額及毛手續費收入年成長分別達 7.6%、6.2%，有效卡數也持續成長已逾 411 萬張，特店家數逾 16 萬家持續成長，並穩居市場前段班。

台新人壽上半年稅後純益達 14.77 億元，因持續推出新產品，加上銀行保險通路銷售動能支持，上半年初年度保費 (FYP) 收入 100.57 億元，而上半年總保費收入達 168.18 億元。

台新證券上半年稅後純益 2.28 億元，受國內外證券交易市場不穩、台股交易量下滑影響，經紀手續費收入較去年小幅減少。