廣運機械物流設備接單旺 訂單排到2023年後

台北國際自動化工業大展今 (24) 日開展，廣運 (6125-TW) 以「多溫層物流中心與智慧倉儲整合解決方案」為展出技術主軸，主要展品包含多溫層物流中心解決方案、智慧倉儲系統、智慧揀貨系統、AMR(自主移動機器人) 以及實境 AR 智能應用方案等，尤其在物流方面，目前在手訂單超過 50 億元，訂單排程也已排至 2023 年底。

廣運為客戶提供多溫層物流中心技術，導入在負 25°C 的低溫環境下，透過自動化設備氣簾的溫層隔離技術、存取機的自動補貨系統等，創造出人員更好的工作環境，滿足更多客戶對冷 鏈物流技術的自動化設備及物流服務需求。

廣運指出，中美貿易戰使台商大舉回台投資，加上新冠疫情，業者紛紛對高度智慧自動化需求勁揚，公司在各類中大型公共工程、一般產業工廠智慧製造、智慧立體化生產線及高密度倉儲物流等都有重大工程承作佳績。

廣運更在新倉儲物流方面，以常溫及低溫冷鏈設備持續獲客戶肯定，涵蓋客戶有全聯、蝦皮、中華郵政、遠雄港 (5607-TW)、酷澎、宅配通 (2642-TW)、Momo、Pchome、新竹物流、捷盟 (康是美) 及統昶等，廣運表示，目前物流訂單已排至 2023 年底以後。

此外，在半導體方面，廣運目前成功開發出第 三類半導體碳化矽 (SiC) 長晶製程設備，並朝大尺寸長晶設備技術持續推進。廣運子公司太極 (4934-TW) 於 2018 年底成立 SiC 事業群，並在 2020 年正式獨立為盛新公司。盛新剛剛在 7 月完成募資 7 億元，主要募資對象為策略投資人，增資後股本 5 億元，盛新前三大持股為太極 47.7%、鴻海 (2317-TW) 旗下鴻元國際 10% 及廣運 8.8%。