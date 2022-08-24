〈宏碁拚永續〉擴大環保布局 碳揭露要求延伸至第三階供應商

宏碁 (2353-TW) 今 (24) 日舉行 Acer Green Day，除擴大 Vero 產品線布局外，再推兩款 Vero 環保系列的 Chromebook 新品，並聯手上下游供應商夥伴加入綠色行動，致力環境永續發展，今年起也將供應鏈管理碳揭露延伸至第三階供應商。

宏碁董事長陳俊聖表示，宏碁 2008 年就推出 CDP 供應鏈管理揭露碳足跡報告，以驗證風險、辨別供應鏈機會，過去主要以第一、第二階供應商為主，今年起將開始擴展至第三階供應商，此外，2013 年也大幅增加筆電外包裝回收材質含量、2017 年發起 Project Humanity 計畫，去年則進一步啟動 Earthion 計畫。

陳俊聖指出，Earthion 目標包括對 RE100 的承諾，宏碁計畫在 2035 年達到使用 100% 再生能源，目前全球部分營運據點均安裝太陽能發電板進行發電、使用綠色能源，截至 2020 年底，宏碁在全球逾 30 個國家地區使用 100% 可再生能源，集團內也有 45% 使用可再生能源。

此外，宏碁也揭露，目前 55% 主要供應商已完成了科學基礎減碳目標 (SBT) 設定，且 80% 主要供應商也承諾在 2050 年實現 RE100 的目標，與 2016 年相比，2025 年宏碁產品製造將減少 45% 能源消耗，同時 2025 年核心產品中採用 PCR (消費後再生) 塑膠含量將達逾 30%。

在產品設計上，宏碁也攜手供應商友達 (2409-TW)、仁寶 (2324-TW) 等在 2021 年推出首款 Vero 產品，且因應製造過程對環境的影響，進一步與仁寶、廣達 (2382-TW)、緯創 (3231-TW) 等合作，強化廢棄物管理系統，除減少生產線中的塑膠袋使用，並將永續發展的融入供應商生產系統。

宏碁也積極推展智慧城市解決方案，陳俊聖說，宏碁已在多個城市推出智慧路邊停車、汽車充電樁解決方案，可望有效降低道路駕駛周轉時間、能源消耗，減少交通流量及碳排，同時開發針對用水、空氣品質監測等智慧解決方案。

宏碁自推出 Vero 產品線後，持續擴充系列產品，今日再宣布推出兩款 Vero 系列的 Chromebook 新品，包含 Acer Chromebook Vero 514、Acer Chromebook Enterprise Vero 514，皆搭載英特爾 (INTC-US) 第 12 代處理器，也讓 Vero 產品線從既有筆電、AIO、桌機、螢幕、投影機、配件等進一步延伸。