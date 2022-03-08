〈財報〉Dick's Sporting Goods上季業績超預期 看好今年表現

Dick"s Sporting Goods (DKS-US) 周二 (8 日) 公布的假日季獲利和銷售成長超過分析師預期，因為該公司在疫情期間採購戶外設備和健身配件的推動下，較上年取得巨大成長。

這家體育用品巨頭對 2022 年的獲利和同店銷售額做出優於預期的預測，並表示這為後疫情的未來成長奠定了基準。

CEO Lauren Hobart 表示，Dick"s 繼續看到強勁的消費者需求，「我們 2022 年的銷售和獲利財測為未來的發展奠定了新的基礎。」

受財報業績激勵，其股價在盤前交易中上漲 2.5%。

然而，即使全美各地的疫情限制有所放鬆，購物者重回商店，零售商仍很難預測未來成長。由於俄羅斯入侵烏克蘭，企業正面對高通膨和油價飆升的背景。

目前尚不清楚戰爭的連鎖反應將對美國消費者需求產生什麼樣的影響，但如果物價持續快速上漲，可能會成為一個更大的擔憂。最近幾天，從 Kohl"s (KSS-US) 到 Victoria"s Secret (VSCO-US) 等公司都提到了這種不確定性，因為一旦供應鏈障礙緩和，仍預期今年將有強勁的回報。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，與華爾街預期相比，Dick"s 第 4 季的表現如下：

●每股獲利：調整後 3.64 美元，預期 3.43 美元

●營收：33.5 億美元，預期 33.1 億美元

截至 1 月 29 日止當季淨利為 3.461 億美元，合每股 3.16 美元；而一年前的淨利為 2.196 億美元，合每股 2.21 美元。

不計一次性項目，每股獲利為 3.64 美元，高於預期的每股 3.43 美元。

營收從一年前的 31.3 億美元增加 7.3% 至 33.5 億美元。超過 33.1 億美元的估計。與 2 年前比較，其銷售額增加了 28.5%。

根據 StreetAccount 的數據，同店銷售額成長了 5.9%，優於分析師預期的 4.3%。同店銷售額是跟踪線上收入和開業至少 12 個月商店收入的關鍵指標，

該公司表示，同店銷售額的成長包括 Dick"s 實體零售店同比成長 14%，線上銷售下降 11%。一年前，其電商銷售額飆升 57%，因為消費者在假期期間湧向該公司官網，購買皮划艇、高爾夫球桿、運動服裝和其他體育活動配件。

根據 Refinitiv 的數據，Dick 去年全年調整後每股獲利在 11.70 美元至 13.10 美元之間，而分析師的估計值為 11.31 美元。

該公司預計今年同店銷售額為下降 4% 至持平，而分析師預計將比去年下降 3.6%；去年 Dick"s 的同店銷售額成長 26.5%。

Dick"s 還宣布董事會批准將單季股利提高 11%。

截至周一 (7 日) 收盤，Dick"s 股價今年以來已下跌 14%，市值達 89 億美元。