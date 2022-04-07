京東創辦人劉強東再淡出 徐雷出任CEO

京東集團 (09618-HK) 周四（7 日）宣布，總裁徐雷出任執行長，將負責日常營運管理，創辦人劉強東則退居二線，專注於長期戰略設計、年輕人才培養。

京東周四上午宣布，劉強東將卸下京東集團執行長一職，由徐雷接任，徐雷將負責日常營運管理，繼續向劉強東匯報。

京東說，劉強東繼續擔任董事會主席，將致力於長期戰略設計、重大戰略決策部署、年輕領軍人才培養及鄉村振興事業。

劉強東此次卸任，意味著他將進一步遠離一線日常業務，聚焦長期戰略。不過，36 氪報導，接近京東高層人士透露，劉強東仍會出席每月戰略執行委員會（SEC）會議和季度經營分析會，不會徹底遠離公司業務。

該人士說：「京東從業務到管理都已進入穩健的發展期，徐雷在京東歷練了十多年，也具備了領軍人才的能力。」

徐雷在 2009 年加入京東，歷任京東營銷及品牌負責人、京東無線業務部負責人以及平台運營負責人，並在 2018 年 7 月接任京東零售執行長，帶領京東零售連續三年實現高速成長。去年 9 月，徐雷升任京東集團總裁。

去年以來，中國有多位網路巨頭創始人宣布投身更長期事業。

字節跳動創始人張一鳴於 2021 年 5 月和 11 月，先後卸下執行長和董事會主席職務，由共同創辦人梁汝波接任。張一鳴說，不再專注於日常管理，聚焦遠景戰略、企業文化、社會責任等長期重要事項。

拼多多 (PDD-US) 創始人黃崢也在去年 3 月卸下董事長一職，由現任執行長陳磊接任，黃崢表示，將投身食品科學和生命科學領域相關研究。