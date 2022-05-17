〈財報〉京東上季營收成長史上最慢 但金額超過預期

中國電商巨頭京東 (JD-US) 第 1 季營收成長創有紀錄以來最慢，因為全球第二大經濟體中國的疫情封鎖讓消費者支出承壓。

京東的營收超過預期，但獲利低於預期。股價在財報公布前的美股盤前交易就已走高，在營收超預期後繼續上漲 8%。

以下是京東在 2022 年第 1 季的表現，與 Refinitiv 的共識估計：

●營收 2397 億元人民幣（378 億美元），高於預期的 2366 億元人民幣，年增 18%。

●歸屬於股東的淨虧損 30 億元人民幣，預期為獲利 6.557 億元人民幣。去年同期為淨利 36 億元人民幣。

18% 的營收增速是京東上市以來最慢的單季年率增速。

在截至 12 月底的當季，競爭對手阿里巴巴 (BABA-US) 公布 2014 年上市以來最慢的單季成長率。

中國科技巨頭正面臨許多不利因素，包括中國部分地區因新冠疫情而被封鎖，金融和經濟重鎮上海受到的打擊尤其嚴重。這對中國經濟帶來壓力，3 月零售額下降幅度超過預期。

主要投行調降了對中國 2022 年國內生產總值 (GDP) 的成長預期，並預計消費將拖累經濟。

京東的零售業務是其營收最大部分，在 3 月當季實現收入 2175 億元人民幣，年增 17%。

第二大業務物流業務營收年增 22% 至 273 億元人民幣。本季虧損額已明顯收窄。

京東試圖通過專注於物流業務來與電商巨頭阿里巴巴作出市場區隔，並在中國以當日送達而聞名。

京東 CEO 徐雷周二 (17 日) 在財報聲明中表示，「京東強大的供應鏈能力和科技驅動的營運效率，支撐了我們本季的穩健表現，讓我們在充滿挑戰的外部環境中繼續實現健康成長。」

過去 16 個月，中國政府一直在從反壟斷規則到數據保護法等領域，收緊對科技行業的國內監管。

這讓中國互聯網股票承壓，包括騰訊和在香港上市的阿里巴巴等巨頭在內的恆生科技指數去年下跌約 46%。

但跡象顯示，中國對科技行業的打擊可能正在放鬆。

由國家主席習近平擔任主席的中國政治局於 4 月承諾支持所謂的「平台經濟」，即從社交媒體到電子商務等線上營運服務公司。

與此同時，《日經》報導，中國高級官員周二將與科技高管會面，這增加了監管可能會放鬆的情緒。

摩根大通分析師周一 (16 日) 調升了一些中國互聯網股票的展望，聲稱「在近期監管公告的背景下，重大的不確定性應該會開始減弱」。