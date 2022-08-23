上海商銀揭露五大中期發展戰略 下半年擬現增3.8億股

上海商銀 (5876-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，今 (2022) 年上半年全球經濟有多隻黑天鵝夾擊之下，上海商銀稅後純益僅較去年同期小減 0.7%，表現相對穩健，展望下半年，總經理林志宏表示，將依循「發展多元核心」等五大中期發展策略，繼續衝獲利；此外，也擬現增 3.8 億股，以強化資本。

林志宏表示，今年上半年全球經濟與金融市場受新冠疫情、俄烏戰爭、通貨膨脹及升息的影響，經濟成長率大多不如預期，股匯市及債市波動也較大，但上海商銀仍持續加強拓展放款業務、優化存款結構，提升利息淨收益。

上海商銀今年上半年合併淨收益達 203.19 億元，較上年同期成長 4.9%，其中，利息淨收益 145.39 億元，成長 8.8%，手續費淨收益 32.02 億元，減少 4.8%，利息及手續費以外淨收益 25.77 億元，減少 2.5%。上半年合併稅前淨利 115.16 億元，較上年同期成長 3.1%，合併稅後純益 91.98 億元，較上年同期減少 3.3%，稅後純益歸屬母公司業主 72.57 億元，較上年同期減少 0.7%，每股純益 1.62 元，略低於上年同期的 1.63 元。

上海上銀上半年合併年化稅前資產報酬率 1.06%、稅前淨值報酬率 11.20%。截至 6 月底，逾期放款比率 0.24%，備抵呆帳覆蓋率 551.02%，資本適足率 (CAR)13.65%，資產品質及資本適足性良好。

林志宏說，今年上半年營運有 4 大亮點：第一、將辦理高資產財富管理業務的傳富理財中心提升為傳富理財部，以擴大組織功能，強化高資產業務與服務；第二、設置北區數位科技創新中心 (T8)，加強數位金融的創新，以及吸引數位金融人才；第三、完成「銀核系」新核心系統建置專案的簽約，以強化資訊科技競爭力；第四、獲納入 MSCI 台灣 ESG 永續高股息精選 30 指數，以及 00878 國泰台灣 ESG 永續高股息 ETF 基金的成分股。

展望下半年，林志宏指出，將依循「發展多元核心，驅動數位轉型、強化國際金融、厚植人力資本、創造永續價值」的中期發展策略，繼續衝獲利，從積極拓展綠能電動車、六大核心戰略產業放款與家庭金融、降低資金成本，以及強化信託 2.0、財富管理 2.0 等手續費收入與投資收益著手。

此外，上海商銀還將向金管會申請設立台南市新分行，於台南市設立「南區資訊開發中心」及「南區數位科技創新中心」，同時，啟動新核心系統建置專案，繼續推動數位轉型與 ESG 永續發展，以及精進內控法遵。