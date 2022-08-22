上海商銀法說聚焦兩大看點 三管齊下啟動籌資

上海商銀 (5876-TW) 將於明 (23) 日受華南永昌證券邀請召開法說會，上半年因美國聯準會升息效益，主要核心放款業務回歸正常的成長軌跡，尤其 7 月單月淨收益首破 40 億元，但是為了提高資本適足率，上海商銀將以現金增資、無擔保債券、非累計次順位債等三管齊下啟動大籌資，明日法說會營運成長動能以及增資議題預計成為焦點。

金融股的長期績優生上海商銀營運不畏疫情，一如往常繳出亮眼的成績單，今年上半年受惠美國聯準會升息，主要核心放款業務回歸正常的成長軌跡，利息淨收益提高，合併稅後純益 91 億元，每股稅後純益 1.62 元，在利差回升與手續費收入增加的支持下，獲利能力持續穩定。

上海商銀 7 月單月淨收益首破 40 億元、來到 47.3 億元水準，較去年同期大增 25%，累計前 7 月營收也達到 249.9 億元，較去年同期成長了 8%，全年營收獲利成長可期。

上海商銀 8 月中決議啟動籌資，預計辦理現金增資 3.8 億股 ，同時擬申請無擔保主順位美元計價匯率連結結構型金融債券，發行額度 2000 萬美元（約新台幣 6 億元）；以及非累積次順位金融債券 25 億元，主要為了提高資本適足率、及因應業務發展的資金需求。