眾達-KY上半年雙率雙升 EPS 1.24元

眾達 - KY (4977-TW) 今 (23) 日今公布上半年營運結果，獲利表現較去年明顯改善，第二季、上半年皆繳出雙率雙升成績，第二季稅後純益 4197.1 萬元，季減 1.88%、年減 59.7%，每股純益 0.61 元；上半年稅後純益 8474.8 萬元，年減 44.6%，每股純益 1.24 元。
眾達 - KY 第二季營收 6.88 億元，季增 26.6%、年減 4.6%，毛利率 27.5%，季增 5.73 個百分點、年增 5.75 個百分點，營益率 18.15%，季增 5.87 個百分點、年增 9.84 個百分點，稅後純益 4197.1 萬元，季減 1.88%、年減 59.7%，每股純益 0.61 元。
眾達 - KY 上半年營收 12.32 億元，年減 15.9%，毛利率 24.9%，年增 3.45 個百分點，營益率 15.6%，年增 6.78 個百分點，稅後純益 8474.8 萬元，年減 44.6%，每股純益 1.24 元。
展望後市，法人認為，眾達 400G 收發模組第一季已與客戶進行測試，預計本季、第三季將開始出貨，下半年放量，32G 料況緩解後有望提高出貨量， 100G 需求則維持穩定。