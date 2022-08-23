永豐金證券勇奪國家品牌玉山獎8項大獎 三度蟬聯傑出企業

永豐金證券打造數位創新服務，成績斐然，連續 3 年以優異表現獲國家品牌玉山獎肯定，今年再次榮獲 2022 年第十九屆國家品牌玉山獎共 8 項大獎，並三度蟬聯「傑出企業」殊榮，而旗下受投資人青睞包括豐存股、大戶投數位帳戶和 AI 幫你顧等優質數位服務，也連袂第三度蟬聯「最佳產品」、「最佳人氣品牌」。

永豐金證券策略發展數位金融、普惠金融、存股、ESG 投資，落實在子公司獲得優異成果，永豐期貨、永豐投顧均在本屆國家品牌玉山獎大放異采，永豐期貨獲得包括「傑出企業」在內 5 項殊榮，永豐投顧則以「SinoPac + 企業永續評鑑系統」榮獲「最佳產品」肯定。

而永豐金證券深耕金融科技，以客戶體驗為中心，持續進行數位優化及創新，今年有 4 項創新數位服務首度獲獎，分別獲得「最佳產品」和「最佳人氣品牌」的肯定，包括 (1) 「大戶投智慧單」，投資人僅以三步驟即可完成自動下單設定、監控環境；(2)「Python API(Shioaji)」，無縫接軌搭配套件，將交易策略拓展至機器學習領域；(3) 領先業界推出「豐投 ESG」專業網站，賦予個股標的豐 ESG 標章，並推出豐 ESG 投資組合，滿足永續投資需求；(4)「LINE 官方帳號」提供遊戲性理財資訊並與客戶接觸，自 2021 到 2022 年 4 月，LINE 好友數成長 78%，用戶活躍度穩定維持 55%。

永豐金證券進一步說明，備受年輕人青睞的「豐存股」2021 年獲得網路溫度計統計網友公認第一優質存股平台；而「大戶投數位帳戶」提供一站式選股及下單體驗，已累積近 40 萬使用者；「AI 幫你顧」有別於傳統線性技術分析，協助投資人快速獲取所需資訊，去年榮獲國家品牌玉山獎產品類全國首獎。

另外，永豐期貨透過數位服務與新世代投資人互動，打造不一樣的期貨視野，首次參獎即榮獲傑出企業，並以官方帳號 - 豐神榜 LINE＠互動模擬平台榮獲「最佳產品」，而首創永豐夜夜秀線上財經綜藝節目、線上開戶平台 6 分鐘快速申辦等亮點產品，以及期貨經理事業以系統化交易發展多元交易策略，穩定提升投資組合績效，也成為投資人期貨資產管理的首選，榮獲「最佳人氣品牌」的肯定。

至於永豐投顧，則以「SinoPac + 企業永續評鑑系統」榮獲「最佳產品」肯定，是國內首創以 SASB 國際標準為框架，搭配在地化需求，為投資人量身打造的台股評鑑系統，未來除了持續依據企業公告最新的 CSR 報告更新評鑑外，也將擴增評鑑企業範圍及積累歷史評鑑資料，成為強大的資料庫，目標成為資本市場最佳的 ESG 投資指標。